Matrimonio a prima vista Italia, ufficiale: rottura definitiva per la coppia

Matrimonio a prima vista Italia. Annunciano la rottura. Erano l’unica coppia “sopravvissuta” all’esperimento e che si era di nuovo sposata

Niente da fare: non c’è pace per le coppie che nascono dentro “Matrimonio a prima Vista”, il noto dating show di Discovery+. Anche una delle coppie che sembrava che ce “l’avesse fatta”, si è definitivamente rotta. L’annuncia arriva sui social, ma la notizia era nell’aria già da tempo nonostante le smentite. Si tratta dell’unica coppia che nelle precedenti sei edizioni aveva confermato il matrimonio al buio, senza lasciarsi.

Le cose tra loro sembravano andar bene, poi i primi segnali negativi. Prima lui che sparisce di punto in bianco dai social, mentre era rimasta solo la sposa a interagire, senza però dare troppe spiegazioni. I due sposi si erano conosciuti nella seconda edizione del programma, nel 2016.

Matrimonio a Prima Vista: incredibile, crolla la coppia più solida

Hanno celebrato le loro nozze nel giorno in cui si sono visti per la prima volta e hanno poi intrapreso il consueto percorso, vale a dire la conoscenza di 5 settimane, tra viaggio di nozze e convivenza a casa. Dopo il periodo di test i due hanno deciso di rimanere sposati, e sembrava essere vero amore. Addirittura si sono sposati di nuovo (fermo restano che il matrimonio del programma è autentico) per far capire che la loro era una vera volontà di sposarsi.

Questo particolare gesto, però, non è servito a cementare una storia d’amore “per sempre”. I due hanno finito col lasciarsi, e probabilmente è stato lui a mollare la moglie. Parliamo di Stefano Protaggi e Francesca Musci, con lei chi sui social ha spiegato che deve metabolizzare il dolore. L’unica spiegazione che è arrivata è che la loro storia già da tempo aveva numerose difficoltà, che non è stato possibile risolvere.