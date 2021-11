Alex Belli e Soleil Sorge: l’assurda reazione nella notte dopo il confronto con Delia Duran

Alex Belli e Soleil Sorge dopo il confronto con Delia Duran al Grande Fratello Vip si sono lasciati andare ad un’assurda reazione.

Per Alex Belli al GF Vip ieri sera è stata una puntata di fuoco. L’ex stella di Centovetrine ha avuto modo di potersi confrontare con sua moglie Delia Duran, che non ha affatto reagito bene di fronte al “bacio cinematografico” che si sono scambiati lui e Soleil Sorge durante la notte di Halloween.

Delia ha dichiarato di essere molto delusa da quanto accaduto, ma si è scagliata più duramente contro l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che sua moglie, considerato che le ha dato della gatta morta e poco di buono. Da quel momento però qualcosa sembrerebbe essersi smosso nell’attore. Tant’è che ha ammesso di voler abbandonare il programma. A meno che la produzione non gli dia modo di poter parlare con sua moglie in forma privata, anche al telefono.

In quanto è convinto di non aver fatto niente di male, anche se Davide Silvestri lo ha più volte avvisato di star esagerando nei confronti della Sorge, ma lui è convinto che si tratti soltanto di giochi di montaggio e niente di più, ma preparatevi perché sta per arrivare il colpo di scena.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Crollo al Grande Fratello Vip 2021: Manila Nazzaro inconsolabile

Soleil Sorge dubita di Alex Belli: rapporto al capolinea? Lui vuole abbadonare

Soleil Sorge ha iniziato a dubitare della sincerità del suo compagno di viaggio. In quanto in settimana si è sbilanciato molto nei suoi confronti, affermando che avrebbe tanto voluto conoscerla prima e non solo. Alex Belli le avrebbe confidato che al di fuori del programma loro non avrebbero avuto più modo di vedersi e lei si è chiesta come mai, se non c’è nulla di male, devono tagliare i rapporti dopo il Grande Fratello Vip?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cala il gelo al GF Vip: Manuel Bortuzzo reagisce allo scivolone di Alex Belli

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, parlando a tu per tu con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, ha confidato di iniziare a sospettare che Alex e sua moglie Delia abbiano iniziato a giocarci su questa vicenda in modo tale da avere una maggiore visibilità. Il rapporto tra i due è arrivato al capolinea?