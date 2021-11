Royal Family: Meghan Markle ha commesso un errore terribile

Meghan Markle è da anni al centro dell’attenzione di tutti i media britannici e statunitensi. Le sue scelte fanno sempre discutere molto

Meghan Markle continua a far discutere. L’ex attrice statunitense è da anni al centro di un vortice mediatico che la coinvolge ogni volta che appare in pubblico. Ogni dichiarazione o uscita ufficiale finisce inevitabilmente su tutti i tabloid inglesi. Sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti d’America, le vengono dedicate diverse trasmissioni televisive e radiofoniche da molto tempo ormai.

Da quando, insieme a suo marito Harry, ha deciso di lasciare il Regno Unito, questa attenzione mediatica è aumentata a dismisura. Anche in Italia ci sono contenitori pomeridiani che le dedicano molto spazio. È diventata una diva proprio quando ha lasciato il cinema. Ma siamo sicuri che tutta questa attenzione le faccia piacere? Pare proprio che alla Duchessa non piaccia stare sulla bocca di tutti.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, infatti, l’ex attrice statunitense si sarebbe pentita di alcune decisioni prese negli ultimi anni. Prese di posizione che, inevitabilmente, hanno cambiato la sua vita e quella della sua famiglia. Oggi Meghan vive in California, precisamente nella zona residenziale di Montecito, nella Contea di Santa Barbara.

Meghan, un rimpianto la perseguita

Diventare una principessa è il sogno di tutte le bambine. Ma anche il titolo di duchessa può andar bene. Ma il sogno continua anche quando si diventa grandi? Pare proprio di no, almeno per Meghan Markle. L’ex protagonista di Suits ha scelto di lasciare la Gran Bretagna dopo alcuni episodi disdicevoli, trasferendosi con suo marito negli Stati Uniti d’America.

Ma pare che i Sussex si siano pentiti di questa decisione. Alcune fonti britanniche definiscono la ‘Megxit’ una “vera e propria tragedia per Harry e Meghan”. Dopo diversi mesi di ‘guerra fredda’, adesso ci sarebbe la volontà di ripristinare dei rapporti amichevoli con la famiglia dei Windsor. Soprattutto dopo aver perso tutti i privilegi che vengono riservati agli appartenenti alla Royal Family.

Sembra proprio che Meghan Markle abbia intenzione di accompagnare suo marito nel prossimo viaggio che farà in Inghilterra, magari per far conoscere la piccola Lilibet alla Regina Elisabetta. Sarebbe un primo passo verso una pace che manca da tempo all’interno dei palazzi reali britannici. L’ex stella di Hollywood avrebbe intenzione di fare un passo indietro anche per andare incontro alle esigenze di suo marito Harry, il quale soffre da tempo la separazione dalla sua famiglia.