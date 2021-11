Uomini e Donne anticipazioni, clamoroso quanto accaduto nell’ultima registrazione: scoppia una lite infuocata e arriva la censura.

Sono davvero clamorose le anticipazioni sull’ultima registrazione di Uomini e Donne come raccontano le talpe del Vicolo delle News. Tra i protagonisti ci sono stati Ida Platano e Diego Tavani. I due avevano cominciato a frequentarsi dopo la fine della storia della dama con Marcello, un altro cavaliere del parterre del trono over.

Tra Diego e Ida sembrava andare tutto a gonfie vele al punto che sembravano pronti a lasciare la trasmissione, salvo poi, cambiare idea. Nel corso dell’ultima registrazione, i due si sono ritrovati l’uno di fronte all’altra e non sono mancare parole forti che hanno coinvolto anche il resto del parterre.

Lite di fuoco tra Ida Platano e Diego Tavani a Uomini e Donne: scena censurata

Quanto accaduto nello studio di Uomini e Donne tra Ida Platano e Diego Tavani non sarà trasmesso nel classico appuntamento con il dating show, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su canale 5. Ma cos’è successo? Come svelano le talpe del Vicolo delle News, nel corso dell’ultima registrazione, Maria De Filippi ha parlato nuovamente di Ida e Diego che avrebbero dovuto lasciare insieme la trasmissione, cosa che poi non è avvenuta.

I due, dopo quel momento, si sono sentiti poco perchè Diego racconta di non aver mai ricevuto risposte da Ida. La dama risponde che non aveva motivo per rispondergli e Diego ribatte che avrebbe potuto dirgli come sta il figlio perchè gliel’aveva chiesto. La Platano si è così infuriata chiedendogli di non mettere in mezzo il figlio.

Contro Diego si sono scagliati Armando Incarnato e Tina Cipollari che rivolge parole durissime a Diego il quale, come sottolinea il Vicolo, avrebbe poi chiesto a Maria De Filippi di tagliare la scena per evitare che sia vista dal figlio.