Uomini e Donne, Armando Incarnato cala la maschera: gelo in studio

A Uomini e Donne Armando Incarnato è stato smascherato. Il cavaliere ha fatto arrabbiare la padrona di casa, facendo calare il gelo in studio.

Uomini e Donne si gode la meritata paura durante questo weekend, ma la macchina di Maria De Filippi non ha alcuna intenzione di fermarsi. Nelle scorse ore sono stati registrati nuovi appuntamenti del dating show di canale 5 e il portale Il Vicolo delle News ha rivelato in anteprima che cosa è successo negli studi Elios di Roma.

Al centro della polemica c’è stato, come sempre, il cavaliere Armando Incarnato che durante il corso di questa nuova registrazione ha mandato su tutte le furie Maria De Filippi, in quanto ha accusato ingiustamente Marcello di aver preso in giro tutti, portando in studio prove fasulle a sostenere la sua tesi contro di lui.

Anticipazioni Uomini e Donne: Armando fa arrabbiare Maria De Filippi

Il tutto è iniziato con delle nuove dame che sono approdate negli studi Elios di Roma per conoscere Marcello, ma quest’ultimo le ha rispedite a casa rivelando di voler lasciare il programma. A questo punto è intervenuto Armando Incarnato, accusando il suo collega di aver sempre mentito e di avere le prove che quanto sospettato da lui sia vero, poiché in estate si sarebbe visto con questa sua fantomatica ex fidanzata.

Il cavaliere lo sprona a mostrare le prova ed Armando esce dallo studio per recuperare questo scatto che lo immortalerebbe al fianco della sua ex, ma di questa nella foto non c’è traccia. Maria perde la calma con Armando, e tutti difendono Marcello perché la prova si rivela essere un falso, facendogli notare che gli ha inviato lo scatto è una persona conosciuta alla redazione ed è nota proprio per non essere attendibile.

Armando chiede scusa, ma quando Marcello vuole stringergli la mano in segno di pace lui si rifiuta affermando di non volerlo fare a causa del covid, ma dopo poco ci ripensa e prima che Marcello lasci per sempre il programma, si stringono la mano.