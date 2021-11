Marco Liorni è il nome di un giornalista e conduttore molto apprezzato dal panorama televisivo italiano. Professionale e a modo, ha sempre presentato con grande impegno i programma tv, ma come tutti anche lui è stato protagonista di un terribile dramma.

Se credi che personaggi come Marco Liorni non abbiano nulla da raccontare di quello che accade nella loro vita privata, ti stai sbagliando! Bisogna andare oltre il personaggio che va in scena in televisione. Infatti, seppur si tratti di un presentatore con i fiocchi, anche lui può disperarsi e perdere la pazienza, specialmente quando viene toccato ciò che è più caro: i figli! Ecco il tragico evento che lo ha sconvolto.

Marco Liorni è un conduttore e giornalista di grande bravura, infatti è molto seguito ed amato dal pubblico a casa. Nel corso della sua carriera ha anche lavorato in radio, diventando una voce familiare per chi lo segue, quindi non soltanto in tv.

Di recente è stato protagonista di un terribile evento che lo ha segnato, ma a quanto pare i drammi per l’amato conduttore non sono finiti qui.

Rompe il silenzio con una dichiarazione che ha destato molto sconcerto al pubblico che lo sostiene da sempre, lasciando tutti senza parole.

Marco Liorni sbotta: ecco la verità del dramma!

Essere genitore non è facile, specialmente se si è un volto noto, tutto si complica. I presentatori tv sono un simbolo per la rete che rappresentano, da qui discende la loro fama. Tra i conduttori più ambiti è stato scelto colui che darà il volto a Sanremo 2022, una notizia sensazionale dopo gli ultimi successi! Oltre i traguardi però, bisogna tener conto che si tratta sempre di persone che vivono drammi. Come nel caso di Marco che è ancora scosso dall’evento di cui è stato protagonista insieme alla figlia appena 17enne Emma. Racconta i retroscena in diretta tv.

La testimonianza è stata fatta su Rai 1, in piena diretta tv, davanti ad un pubblico che è rimasto senza parole, sia per le modalità che per la situazione! Il padre stava osservando dal balcone la figlia Emma che stava camminando per strada. Ad un tratto un uomo, ha iniziato a fare apprezzamenti volgari ad Emma che ignara di tutto, stava semplicemente attraversando la strada.

Il conduttore non ci ha visto più, è sceso per dirgliene quattro, ma l’aggressore era già scappato! Marco vuole parlare del problema del catcalling, un fenomeno terribile che è sempre esistito, ma che al momento è fondamentale combattere più di prima, perché finalmente se ne parla.

Si tratta di molestie fatte nei confronti di donne che non fanno nulla per meritarsi delle attenzioni del genere, perché sono soltanto il frutto di un becero maschilismo frutto della società tossica impregnata di valori discriminatori per tutto il genere femminile.

Da parte del conduttore parlare in diretta tv di un tema del genere è un atto molto importante, perché dimostra che si possono combattere questi comportamenti, e dare un nuovo volto alla società in cui viviamo.