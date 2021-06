Reazione a catena, chi raggiungerà i Tre Forcellini in finale?

Una vittoria incredibile per I Tre Forcellini a Reazione a Catena: il trio, adesso, dovrà vedersela con un nuovo avversario. Ma di chi si tratterà?

Il torneo degli ex campioni del programma Reazione a Catena sta decisamente tenendo gli spettatori incollati allo schermo.

Le squadre di professionisti, infatti, regalano emozioni agli spettatori e non da poco: ieri sera, è stato vinto un montepremi di quasi 20.000 euro e la prima squadra si è aggiudicata la finalissima.

Chi sarà il secondo team ad aggiudicarsi la finalissima?

I Tre Forcellini a Reazione a Catena vincono 20.000 euro

Una vittoria veramente entusiasmante e meritata quella del gruppo I tre forcellini che nella puntata di ieri di Reazione a Catena si sono aggiudicati un montepremi niente male.

La semifinale giocatasi ieri sera, venerdì 11 Giugno 2021, contro il gruppo delle Regine di fiori ha regalato a Simone, Gianluca ed Alessandro un posto in finale.

I tre sono partiti dalle parole “bordo” e breve” e sono riusciti ad indovinare il termine finale, se pur acquistando il terzo elemento e dimezzando, quindi, la cifra del montepremi.

Dopo aver individuato la parola “passeggero” come risposta, quindi, i tre si sono sentiti elogiare da Marco Liorni che ha annunciato loro la bella notizia.

Simone, Gianluca ed Alessandro hanno vinto 19.375 euro e solo dopo pochi giorni dalla loro prima partecipazione e vittoria alla trasmissione “ordinaria”.

Adesso, come detto anche da Marco Liorni, I tre forcellini “sono i primi finalisti del torneo dei campioni”.

Un bel traguardo per i tre giovani che stasera si troveranno, come tutti gli italiani, di fronte allo schermo della televisione per scoprire chi dovranno sfidare.

Oggi, infatti, sabato 12 Giugno 2021, ci sarà la seconda semifinale del “torneo” degli ex campioni e due squadre già conosciute al pubblico si sfideranno per accedere al finalissima.

Le parole de I tre forcellini

In attesa di incontrare i nuovi avversari, quindi, I tre forcellini dovranno prepararsi al meglio per “combattere” contro gli sfidanti ed aggiudicarsi il premio finale.

Già quasi un anno fa, il gruppo commentava così la sua avventura:

“Siamo arrivati alla conclusione di questo percorso. Un percorso che ha riservato emozioni inattese e risvolti inaspettati ad ognuno di noi e che ci ha uniti in un modo unico ed efficacissimo. Questa esperienza ci ha segnati e il segno resterà indelebile per sempre perché l’avventura vissuta è stata meravigliosa. Ci siamo conosciuti meglio, abbiamo imparato i nostri valori e i nostri limiti.

I tre forcellini, poi, avevano colto anche l’occasione per ringraziare tutti i gruppi con cui hanno giocato (ed anche quelli con cui non si sono scontrati).

“E oltre a noi abbiamo conosciuto altri ragazzi che hanno giocato insieme a noi e non possiamo non ricordare con piacere.

@i.bla.bla, avversari per due volte, simpaticissimi ed eccezionali. @isaliescendi, non affrontati purtroppo per @simonepelizzola, ma ammirati e apprezzati. @i_perche_no, il nostro primo incontro al torneo, sia come sfida che come partecipanti conosciuti simpaticissimi e sempre gentili e i @tredidenari, fantastici ma soprattutto formidabili, a cui rinnoviamo i complimenti per il meritato titolo.

Vorremmo concludere ringraziando @marcoliorni per averci ospitati in questo percorso meraviglioso e @animapop per averci scelti per compierlo. A presto 😉”

Pronti a scoprire chi la spunterà stasera?