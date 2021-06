Vuoi scoprire quali siano le tue paure più grandi? Il nostro test psicologico sulla paura te lo svelerà: devi solo scegliere una macchia.

Tutti, nessuno escluso, abbiamo paura di qualche cosa. A volte si tratta di paure irrazionali, che hanno a che vedere con traumi mai spiegati o mai risolti e, a volte, si tratta di paure concrete, che riguardano avvenimenti molto più probabili.

Venirne a capo è, ovviamente, possibile ma tutto parte dal riconoscere la propria paura e capire quando e perché ci colpisce.

Spesso, però, è difficile parlarsi “onestamente” e scoprire cosa abbiamo dentro! Il test di oggi ci aiuterà a capire qual è la tua più grande ed anche perché.

Test psicologico sulla paura: scegli una macchia e scopri qual è la tua!

Quelle che vedi qua sopra sono sei “macchie” che ti invitiamo a guardare con attenzione. Prenditi qualche secondo e poi scegli la macchia che ti “respinge” di più, che ti spaventa o che preferisci di meno tra quelle proposte.

Ovviamente puoi darti del tempo per capire quale sia ma ti suggeriamo di non prendere una decisione “ragionata“.

Lasciati andare e segui l’istinto: devi sceglie la macchia che, tra tutte, trovi più disturbante, che non vorresti vedere e che, in un’altra situazione, non sceglieresti mai!

Dopo aver scelto la tua macchia (non) preferita, potrai leggere il responso qui in basso: pronto a scoprire di che cosa hai paura, davvero?

Hai scelto la macchia numero uno : se hai scelto questa macchia, vuol dire che la tua paura è legata ai tuoi rapporti familiari .

Credi che non riuscirai a creare un ambiente familiare tranquillo o sereno o di non poter curare e mantenere una famiglia .

Ti ritrovi spesso a “ giudicare ” o guardare le famiglie degli altri , cercando di “carpire” il loro segreto.

Forse sei in conflitto con la tua famiglia oppure, nel tuo passato, si nascondono delle problematiche che ti hanno “ scottato ” che riguardano i tuoi familiari .

Hai scelto la macchia numero due : chi sceglie questa macchina ha un'unica, grande paura .

Quella dell’amore ! Non sei in grado di lasciarti andare in amore , sei una persona decisamente diffidente e chiusa, nascosta dietro un muro .

Le relazioni ti terrorizzano: forse qualcuno ti ha ferito talmente in profondità che adesso, anche se è passato del tempo, hai deciso di non concedere il tuo cuore a nessuno!

Il tuo problema con l’amore ha a che vedere con la difficoltà di mantenere una relazione sentimentale sana o con il terrore di non incontrare mai l’anima gemella.

Hai scelto la macchia numero tre: il tuo terrore più grande è quello del tradimento o della falsità.

Hai sempre paura che le persone che ti stanno accanto siano pronte a voltarti le spalle, lasciandoti da solo al primo accenno di difficoltà.

Controlli sempre se qualcuno non ti stia attaccando o non si comporti come un amico per pugnalarti, poi, alle spalle.

Ti è capitato di avere dei veri e propri “nemici” o di esserti dovuto allontanare da alcune situazioni dove i tuoi amici non hanno preso le tue parti.

