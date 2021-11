By

Quale è la forma della tua bocca? Ecco cosa rivela con questo test divertente

Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima e su questo non ci sono dubbi, ma anche la bocca rivela qualcosa di te.

Del resto, si dice anche che le caratteristiche fisiche talvolta ci rimandino a degli specifici tipi caratteriali.

Con il test della forma della tua bocca puoi scoprire chi sei. Come un viso delicato ci rimanda ad una persona elegante e decisa, anche la forma della tua bocca può raccontarti.

Scopriamo insieme come

Test: dimmi la forma delle tue bocca e ti dirò chi sei

In questo test ti presentiamo sei forme di bocca. Guarda le tue labbra e scegli l’opzione che si avvicina di più alle tue. Leggi la risposta corrispondente al numero scelto.

Iniziamo col divertimento

1) Labbra larghe

Sei una persona espansiva, energica e con tanta voglia di vivere. La tua bocca e il tuo sorriso infondono gioia negli altri.

Sei anche una persona molto sensibile anche se non vuoi darlo a vedere.

Hai un carattere da leader, ma non sei invadente. Sai benissimo quali sono i tuoi limiti e non hai intenzione di esagerare.

Leggi anche –> Test: scegli un colore e scopri cosa nasconde la tua personalità

2) Labbra normali

Questo tipo di bocca ti definisce come una persona serena, equilibrata e tranquilla.

Tu sei sempre alla ricerca della tua stabilità e emani agli altri tanta sicurezza e pace.

Sei sia dinamica che un punto di riferimento. Hai un carattere indipendente e razionale e sei una ottima amica.

3) Bocca a cuore

Sei una persona creativa, intelligente e molto elegante. Le tue labbra rivelano anche che hai una grande sensibilità e ami tutto ciò che è romantico.

Occhio però: non farti trasportare troppo dai sogni e cerca di rimanere un pochino di più con i piedi per terra.

4) Labbra carnose

La forma della tua bocca rivela che sei una persona sensuale, determinata, intensa e hai un animo molto profondo.

Il tuo carattere ti rende una persona premurosa e affettuosa. Ami vivere la vita con tanta passione.

Leggi anche –> Test: scegli un biscotto, ti dirò chi sei veramente

5) Bocca piccola

Sei una persona molto esigente, perfezionista e molto sensibile.

Tu ti innervosisci facilmente, ma sai anche come riprenderti velocemente dopo una sfuriata.

Quando ti affezioni a qualcuno, sei molto affettuosa e vuoi essere sempre riempita di coccole.

Attenta però, perché le tue spine sono veramente fastidiose.

Leggi anche –> Test: quale chiave scegli? La risposta rivela come sei

6) Labbro inferiore grande

Tu sei una persona che ha difficoltà nel lasciarsi andare, soprattutto per quanto riguarda l’amore.

Hai un animo insicuro e ricco di tanti ma, però hai un cuore grande, dolce e sei determinata.

Non sei sicuramente una persona che ama il rischio, ma quando te la senti ti butti comunque alla prova per metterti in discussione e scoprirti meglio.

Sei quindi una persona coraggiosa e anche molto simpatica