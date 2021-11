Eleonora Pedron è pronta per rivelare tutto il suo dolore: confessa il dramma. La vita ha in serbo delle sfide per ognuno, ciò che più conta è riuscire a tenere testa ai problemi, ma le fragilità continuano ad esserci. Ecco il profondo racconto.

L’attrice Eleonora Pedron è un volto noto nel mondo dello spettacolo italiano. Con alle spalle una carriera fatta di film, programmi tv e ruoli incisivi come quello di opinionista, si può affermare che ha sempre calpestato con dignità il palcoscenico televisivo. Al di là della professionalità però c’è altro. Nonostante il ruolo in tv, è una persona che ha sofferto a causa di forti drammi, di cui ne rivela i retroscena inediti.

Eleonora Pedron è un personaggio che non può passare inosservato per il pubblico a casa, perché specialmente negli anni Duemila è stata un volto frequente in programmi come Quelli che il Calcio, nelle vesti di opinionista, ma anche come conduttrice in Belli dentro belli fuori. Insomma, la carriera in tv va a gonfie vele!

Ma non tutto ciò che è oro luccica, la sua vita nasconde delle terribili verità. Non è l’unica ad essere stata vittima di eventi traumatici, di recente anche un noto cantante ha rivelato il dramma che gli ha stravolto la vita, sconvolgendo tutti, perché nessuno se lo sarebbe aspettato!

Anche chi ha sempre il sorriso sul volto porta con sé delle battaglie, il caso dell’attrice però merita un certa attenzione, perché ne ha parlato pubblicamente svelando ciò che nessuno conosceva.

Eleonora Pedron rivela i retroscena inediti del dramma

La vita è piena di soprese belle e brutte, ma bisogna affrontare tutte le sfide senza tirarsi mai indietro! Anche Uomini e Donne è stato di recente protagonista della rivelazione del dramma della dama più amata, del resto si tratta pur sempre di esseri umani. Tutti soffrono e hanno dei drammi, alcuni possono dare anche un bel messaggio di rinascita, come nel caso della Pedron. Ecco la verità inedita.

Silvia Toffanin la invita alla consueta puntata settimanale di Verissimo, l’appuntamento con i sentimenti e le forti emozioni. Il salotto di Canale 5 accoglie con tanta delicatezza l’attrice, la quale si trova subito a suo agio, ma le lacrime sono inevitabili.

Rivive quei due tragici episodi che gli hanno portato via prima la sorella Nives, e poi il papà, in modalità terribili, e da cui difficilmente ci si riprende del tutto. Quando la sorella è morta nell’incidente stradale con la mamma, che invece è sopravvissuta, era una bambina di soli 9 anni, ma è stata già allora tanto forte da sostenere i genitori.

Poi è arrivato il fratellino Nicola, e la vita ha riacquistato un senso. Il 13 maggio 2002 però accade l’ennesimo incidente. Stava andando ad un provino per Striscia La Notizia, ed il papà voleva accompagnarla a tutti i costi. Sulla strada di ritorno lei dormiva, e racconta di essersi svegliata perché il papà la chiamava, ma poco dopo lui è deceduto.

Raccontare è importante perché permette di esorcizzare il dolore, ma anche per dimostrare quanto sia importante essere forti e superare le difficoltà, anche le peggiori. Lei non dimenticherà mai quanto accaduto perché troppo tremendo, ma porterà sempre con sé l’amore dei suoi cari.