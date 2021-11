Un posto al sole anticipazioni: scomparsa improvvisa e una coppia in crisi

Procede l’appuntamento con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate in programma dall’8 al 12 novembre 2021

Mentre i fan sono in trepidazione per l’annunciato cambio di orario e il conseguente pericolo di vedere la soap a rischio, Un Posto al Sole procede il suo racconto, continuando ad appassionare il pubblico di Rai 3, come accade ormai da oltre 20 anni. Nella settimana che sta per cominciare molte situazioni si evolveranno, e non mancheranno i colpi di scena. Occhi puntati su Marina e Fabrizio, che faranno i conti con la crisi del loro amore.

Mattia, invece, farà definitivamente perdere le sue tracce sparendo nel nulla senza avvisare nessuno. Saranno questi i temi cardine delle prossime puntate, in particolare dall’8 al 12 novembre. Marina e Fabrizio litigheranno per l’ennesima volta, ma ora sembra che il problema sia irreparabile, visto che i due sembrano orientati a prendere strade differenti.

Un posto al Sole, finalmente Susanna uscirà dall’ospedale

Si evidenzia, quindi, una rottura tra i due. Marina sembrerebbe intenzionata a porre fine a questa relazione, visto che i problemi tra loro aumentano invece di risolversi. A questo punto la stessa Marina si confiderà con Roberto Ferri per raccontargli della sua crisi. E la reazione di quest’ultimo sarà sorprendente, visto che si lascerà andare a un improvviso e inaspettato corteggiamento.

Da capire se Marina cederà alle avances del suo ex o se rimarrà fedele. Attenzione anche a Susanna, visto che la ragazza potrà finalmente uscire dall’ospedale e tornare alla sua vita. Ma intanto Niko e Franco proseguiranno le loro indagini per capire chi è stato ad aggredire la sfortunata ragazza.