Uomini e Donne: dopo anni di litigi, spunta tutta la verità

Uomini e Donne sgancia una bomba difficile da far passare inosservata, perché è senza dubbio la notizia che leva qualsiasi perplessità sul loro rapporto. Chi l’avrebbe mai detto che sarebbe bastato così poco per accendere la miccia della polemica più lunga degli ultimi anni?

Uomini e Donne è il dating show padrone dei pomeriggi di Canale 5. Maria De Filippi non sbaglia un colpo, infatti anche questa edizione si sta rivelando l’ennesimo successo. Tra esterne e puntate imperdibili, è salta fuori l’indiscrezione del secolo. La notizia è quella che i fan fedelissimi del programma ormai aspettavano da anni. Ecco la verità più attesa.

Uomini e Donne continua ad essere il programma pomeridiano più seguito su Canale 5. La padrona di casa, Maria De Filippi, si destreggia tra uno studio televisivo e l’altro, senza mai perdere la bussola dello share!

Di recente, il tronista Matteo Fioravante ha confessato una verità inedita, situazione che ha sconvolto non poco i telespettatori che non si sarebbero mai aspettati delle rivelazioni del genere, ma non finisce qui.

Tra verità e bugie, c’è in corso un scoop imperdibile per tutti i fedelissimi fan che non perdono un appuntamento, perché questo potrebbe spiegare tante cose.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, la dama viene allo scoperto e svela: “Avevo paura!”

Uomini e Donne, la svolta: ecco la verità dei loro scontri!

Se pensi di sapere tutto su Uomini e Donne ti sbagli, perché siamo solo alla punta dell’iceberg, che piano piano sta rivelando sempre più dettagli. Dopo la rottura della coppia più amata, ecco che non tardano ad arrivare nuove incredibili news, che stravolgono l’ordine delle cose. Le due donne sono in perenne scontro, il motivo c’è ed è così clamoroso da lasciare tutti senza parole.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, Armano Incarnato cala la maschera: gelo in studio

Si tratta proprio di Gemma Galgani e Tina Cipollari! Il giorno e la notte, il diavolo e l’acquasanta, l’eterna sognatrice e la cinica opinionista, insomma sono così diverse che non si possono trovare dei punti d’incontro tra le due!

La verità arriva un po’ in punta di piedi considerando da quanto tempo si scontrano. Da dieci anni Gemma tenta d trovare l’amore, che non arriva. Mentre, Tina ha una nuova relazione con un imprenditore il cui nome è segreto, ma ha già avuto una storia duratura con l’hair stylist Chicco Nalli, dal quale ha avuto tre figli.

Perché Tina continua ad attaccarla se è felice? Rispetto alla dama torinese ha senza dubbio avuto più fortuna in amore, ma a quanto pare questo non basta per placare la sua gelosia nei confronti di Gemma che ritocchini permettendo, a 71 anni è ancora in gran forma!

Che sia solo questo il motivo dell’antipatia o sono solo voci di corridoio e in realtà c’è dell’altro? Lo scopriremo al prossimo appuntamento!