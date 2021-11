Grande Fratello Vip, dal crollo alla rinascita: lacrime in casa

Dal crollo alla rinascita al Grande Fratello Vip: lacrime in tutta la Casa

Il Grande Fratello Vip sta per raggiungere la boa del secondo mese e gli scontri e le dinamiche sono all’ordine del giorno.

La Casa però si è fermata, quando la gieffina ha deciso di raccontarsi. Le lacrime sono cadute a quasi tutti i concorrenti.

Vediamo insieme cosa ha raccontato una della coinquiline del Grande Fratello Vip

Manila Nazzato racconta la sua vita al Grande Fratello Vip. Le lacrime in tutta la Casa

Manila Nazzaro è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, nonché Miss Italia del 1999.

Si mostra come una donna forte, determinata, ma anche molto innamorata della vita.

Negli ultimi giorni, sta avendo veramente difficoltà ad andare avanti e Alfonso Signorini le ha dato un giusto suggerimento: mostrare al pubblico la linea della sua vita.

Manila ha avuto una infanzia bellissima e ha raggiunto il momento di maggiore successo vincendo Miss Italia ’99.

Da quel momento ha conosciuto la solitudine, ma nel 2001 trova l’amore con Francesco ,nonché suo futuro marito.

Dai loro dodici anni di matrimonio nascono due bambini di nome Francesco Pio e Nicolas, i due cuori di Manila.

Nel 2016, la gieffina decide di lasciare il marito a malincuore e riscopre la solitudine.

La Nazzaro deve operarsi alla tiroide e perde una corda vocale. Nel 2017 viene operata anche di un principio di carcinoma all’utero.

La concorrente è convinta che la vita le abbia dato troppe gioie all’inizio della sua vita e che se le sia riprese tutte andando avanti.

Ma Manila non perde le speranze, grazie anche al suo nuovo amore Lorenzo. Ha trovato la sua anima gemella e per la contentezza avrebbero voluto avere anche un bambino.

La showgirl rimane incinta, ma dopo qualche mese il cuore della loro futura figlia smette di battere.

Lorenzo e Manila ne hanno sofferto molto, ma ne sono usciti fuori ancora più forti di prima.

“Con lui ho scoperto che la famiglia è in realtà dove il tuo cuore sta bene” dice la ex Miss Italia evidentemente emozionata.

Alla fine della clip, Alfonso e la concorrente si prendono qualche minuto per commentare la sua vita.

Manila però è forte e conclude in modo unico la sua storia: “Se è vero che vita si diverte a toglierci quello che ci dà, però la vita si diverte a darci anche quello che ci toglie“.

Manila Nazzaro è una donna con la d maiuscola: ne ha passate tante, ma ha sempre avuto la forza di rialzarsi.

La vita gli ha donato Lorenzo e lei è contentissima di aver trovato la metà della sua mela in compagnia dei suoi due figlia.

Il Grande Fratello Vip sta permettendo alla ex Miss Italia di farsi conoscere e sono già tutti entusiasti e in lacrime per la sua storia