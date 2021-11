Lasciò l’Isola dei Famosi per problemi di salute: ecco com’è oggi

Lasciò improvvisamente L’isola dei Famosi nonostante il grande percorso che stava facendo. Ma che fine ha fatto quel noto concorrente?

La sua partecipazione all’Isola dei Famosi aveva stupito un po’ tutti. Negli anni ’80 era famosissimo, ma poi cole tempo era finito nel “dimenticatoio”. Invece, il grande reality di Canale 5 poteva essere per lui la grande opportunità di rilancio. E in effetti le premesse ci furono tutte, visto che la sua partecipazione, almeno inizialmente, fu un successo. Il pubblico fu colpito da lui e sembrava l’inizio di un ottimo percorso. Poi, improvvisamente, sono arrivati dei problemi di salute e tutto è cambiato.

Le difficoltà si sono moltiplicate in breve tempo e non è stato più possibile per lui proseguire la sua avventura. Arrivò a dover lasciare l’Isola, non per sua volontà o per un cattivo adattamento, ma per problemi fisici. Stiamo parlando del cantante Sandy Marton, un vero e proprio mito degli anni ’80, famosissimo con la sua canzone “People for Ibiza”, che spopolò nelle discoteche dell’epoca.

Isola dei Famosi, che fine ha fatto il concorrente che nel 2005 “fuggì” per problemi di salute?

Marton, il cui vero nome è Aleksander Marton, è croato e nacque a Zagabria nel 1959. Fu scoperto da Claudio Cecchetto. Era il figlio dell’attuale console della Jugoslavia in Italia, e per questo si trasferì a Milano negli anni ’70. Esordì nel mondo della musica e delle discoteche col nome “Mr. Basic”: nel 1983 uscì il suo primo singolo.

La sua hit uscì nel 1984 e lo rese molto famoso. Dopo l’apparizione nel 2005 all‘Isola dei Famosi è di nuovo scomparso dalla tv. Vive a Ibiza, con una casa sulla spiaggia di Ses Salines e di certo non se la cava male. Continua a cantare i suoi successi con una serie di concerti in giro per il mondo. Non risulta né sposato né fidanzato.