Ambra Angiolini racconta sua verità dopo l’attacco di Striscia la Notizia

Ambra Angiolini è una cantante e attrice di origine romana. La donna, fino ad un mese fa, stava insieme all’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

Il programma condotto da Antonio Ricci intitolato Striscia la Notizia, ha mandato tramite Valerio Staffelli un tapiro d’oro.

Simbolo del programma, Ambra Angiolini non ha preso molto bene l’omaggio, anche perché l’ex fidanzato l’ha tradita prima di mollarla.

Durante un intervista per il suo nuovo film Per tutta la vita, l’attrice ha risposto ai giornalisti che le domandavano cosa fosse successo dopo Striscia la Notizia.

Scopriamo insieme cosa ha rivelato

Ambra Angiolini racconta la sua verità su Striscia la Notizia: “Ho imparato che si può stare zitti“

Ambra Angiolini, tradita e appena stata mollata da Massimiliano Allegri, si è trovata di fronte a sorpresa il cast di Striscia la Notizia con un tapiro d’oro per prenderla in giro.

Mi sembra ovvio che lei ci sia rimasta male e che questo gesto sia stato ingiustificabile.

Striscia non ci sta e spiega che tutto quello che ha detto Ambra era tutto una farsa.

Per prima cosa, il clima tra l’attrice e Valeria Staffelli era disteso durante la consegna del tapiro, e inoltre si crede che la Angiolini abbia deciso tutto a tavolino con la sua agenzia Notoria Lab.

Sembra che l’agenzia abbia detto all’attrice di inventare che ci fosse rimasta male per il tapiro e che abbiano obbligato sua figlia Jolanda a pubblicare un post di dispiacere per la madre.

Tutto questo al fine di far parlare di se e sponsorizzare il nuovo film di Ambra.

“Non ho cercato questa situazione e la visibilità che ne deriva. Ho imparato che si può stare zitti” dice la Angiolini durante una intervista per il suo film.

La showgirl aveva preferito non parlarne dopo l’accaduto con Striscia, ma alla quindicesima domanda al riguardo, a preferito rispondere in modo secco e sincero.

Secondo il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, Allegri e la ormai ex fidanzata non si parlano più dal momento della rottura.

“Penso sia stata lei a diffondere la notizia della separazione” si legge sul giornale.

Ambra adesso vive a Milano in una casa messa a disposizione dall’allenatore juventino.

Massimiliano ha chiesto, però, all’attrice che ora inizi a pagarle l’affitto visto che non stanno più insieme.

La Angiolini ha deciso di lasciare la casa dell’ex fidanzato e di trovare una nuova dimora con cui andare a vivere con la figlia Jolanda.

L’attrice non cercava minimamente la notorietà. Le sono arrivata centinaia di chiamate per andare in tv a parlare della fine della sua storia d’amore, ma lei non ha mai accettato.

Se Striscia avesse ragione, Ambra sarebbe corsa a creare gossip e scalpore in televisione.

Striscia la Notizia ha la grande capacità di inventarsi le sue verità e pretende addirittura di avere ragione.

Andare a prendere in giro una donna, perché è stata mollata e tradita è da persone che cercano visibilità, a mio parere.

Oltretutto sono proprio loro che portano avanti questa farsa e meno male che Ambra Angiolini non gli ha mai dato corda