Anita Caprioli, compagna Daniele Pecci: “Mi ha conquistato così”

Anita Caprioli è la compagna di Daniele Pecci, protagonista di “Cuori”. I due attori insieme da quasi dieci anni sono anche diventati genitori

Il pubblico di Rai 1 ha riscoperto la passione per Daniele Pecci grazie a “Cuori”, la fiction a tema “medical“, ambientata a Torino negli anni ’60. Fascino innegabile, con la sua barba e lo sguardo malinconico che fa girare la testa a molti. Non c’è soltanto l’aspetto esteriore, ma anche la sua innegabile bravura. In tanti, però, si chiedono cosa sia della sua vita privata. Chi è la sua compagna e altre curiosità del genere.

Forse non tutti sanno che lui in passato è stato legato a Michelle Hunziker, con la quale ha avuto una relazione che non è stata particolarmente importante. Lo è, invece, quella con Anita Caprioli, che è la sua compagna da circa dieci anni. Tempo fa, a “Storie italiane”, lo stesso Pecci raccontò di come si erano conosciuti.

Leggi anche – Grave lutto a Hollywood: l’attore morto a soli 59 anni, struggente addio dei colleghi

Ecco Anita Caprioli, la splendida compagna di Daniele Pecci di “Cuori”

“Ci siamo visti la prima volta ad una cena e tra me e lei c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine”. L’attore ha spiegato di essere rimasto affascinato dalla dolcezza della donna che poi è diventata la sua compagna. “E’ molto gelosa della sua vita privata – ha spiegato l’attore – e il mio ricordo più bello che ho con lei è stato perché c’era Anita davanti a me, l’ultima volta che ho pianto”.

Leggi anche – Daniele Pecci: da sex symbol all’anonimato. Vediamo cosa fa oggi

La coppia vive insieme a Roma dal 2016, e pur non essendo sposati hanno avuto una figlia: si tratta della piccola Viola. Per Pecci si tratta del secondo figlio, perché ne ha un altro nato nel 2008, di nome Francesco. Nato dalla sua precedente relazione con l’attrice Barbara Buonanno.