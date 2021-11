L’ex stella di Amici esce allo scoperto: la nuova fidanzata scatena i fan

Ex talento di Amici di Maria De Filippi sconvolge i fan: ha una nuova fiamma! Tra ritorni e nuovi incontri, ecco con chi sta e tutti i retroscena sul loro amore.

Se si pensa che gli ex beniamini di Amici una volta fuori dal programma non siano più fonte di interesse per i fan, non si può affermare qualcosa di più errato! Nonostante passi del tempo e subentrino nuovi protagonisti con le successive edizioni, i talenti preferiti non si possono dimenticare. Ecco perché i social diventano lo strumento principale per non perdersi una sola news, ed anche per scoprire come sta procedendo a loro vita. Quello che ha in serbo l’ex stella è a dir poco sconvolgente. Chi l’avrebbe mai detto?

L’ex stella di Amici è tornata al centro dell’attenzione, non soltanto per la miriade di progetti a cui sta lavorando, ma perché ha dato un taglio inaspettato con il passato, ed ha dato il benvenuto al suo nuovo amore!

Di recente il programma di Maria De Filippi è stato protagonista di drammi, nello specifico le lacrime sono di un’insegnante molto amata. Si tratta di Lorella Cuccarini che fa una dolorosa confessione, infatti le parole hanno letteralmente tramortito il pubblico, perché quanto rivelato è inaspettato.

Tra verità e scoperte, non può assolutamente passare inosservata la nuova coppia, che strappa un sorriso ai fan, perché entrambi sono molto apprezzati per il loro talento.

Ex Amici: non ci sono più dubbi, sono una coppia!

Amici è una garanzia di intrattenimento, grazie allo spettacolo che ogni anno è diretto dalla Padrona di casa di Mediaset, Maria De Filippi, la quale riesce sempre a dare la giusta direzione al programma. Grazie alla sua conduzione però ci si affeziona anche ai ragazzi, di recente la storia di uno di loro ha commosso tutti, ma del resto che aspettarsi dalla conduttrice del talent per eccellenza? Nello specifico, l’ultima news ha sconvolto tutti, perché mai nessuno se li sarebbe immaginati insieme, specialmente se si pensa alla sua ex!

Si tratta proprio di Mariasole Pollio e Deddy, all’anagrafe Dennis Rizzi! Un’attrice e conduttrice di talento originaria di Napoli, ed un cantautore emergente di Torino, come si sono conosciuti?

Proprio nel mondo dello spettacolo e durante il loro lavoro, dato che Mariasole conduce da ben 4 anni di fila il format musicale Battiti Live, e lui insieme ad altri artisti dell’ultima edizione del talent, come Aka7ven e Tancredi, sono stati i protagonisti assoluti delle hit dell’estate.

Tra una canzone e l’altra sono diventati inseparabili, ma dall’amicizia è nato qualcosa di più. Lo testimoniano le rispettive stories dove sorridono felici insieme, fatte in occasione della serata del 6 novembre passata con amici a Pescara, tra cui ci sono anche i produttori del ragazzo Tom Beaver e Flavio De Carolis.

Il cantante è stato legato sentimentalmente con una ballerina del programma, la quale è nota per il carattere prorompente, ma anche per essere stata molto criticata dalla Maestra Alessandra Celentano, la napoletana Rosa di Grazia, diversissima da Mariasole. Dopo queste foto, e una presunta cena insieme, non ci sono più dubbi. Deddy ha fatto la sua scelta: vuole una nuova relazione! Chiudendo così definitivamente con il passato.

Che questo sia l’inizio di un amore travolgente? Restiamo aggiornati!