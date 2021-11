Rossella Corona, mamma di Manuel Bortuzzo concorrente del Grande Fratello Vip, parla del futuro che spera per il figlio

Manuel Bortuzzo è il primo concorrente entrato nella Casa del Grande Fratello Vip. A prendere questa scelta è stato proprio lui, che ha deciso di chiamare Alfonso Signorini per auto candidarsi.

Il gieffino si sta raccontando molto dedicandosi perlopiù nel rivelare come sia cambiata la sua vita da prima a dopo il fatidico incidente che l’ha costretto alla sedia a rotelle.

In questi giorni, è uscita l’intervista fatta alla mamma del concorrente, Rossella Corona. Ha parlato dell’incidente, della sua famiglia e di quali sono i suoi sogni per il figlio.

Scopriamo insieme cosa ha detto la mamma di Manuel

Rossella Corona, mamma di Manuel Bortuzzo, parla del sogno per il futuro del figlio

Rossella Corona, madre del concorrente del Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo, ha fatto una intervista per il settimanale Chi.

Ha raccontato di come la vita della sua famiglia sia cambiata dopo il fatidico incidente del 3 febbraio 2019, quando Manuel venne colpito erroneamente da un proiettile.

Da quella notte, la vita della famiglia Bortuzzo è notevolmente cambiata: il padre Franco si è trasferito a Roma con Manuel, mentre la mamma è rimasta a Treviso insieme ai tre figli Jennifer, Michelle e Kevin.

A scegliere di partecipare al reality show è proprio Manuel per far vedere ai telespettatori come è vivere la propria quotidianità nelle sue condizione e la mamma Corona è entusiasta per lui.

“Sono contenta che voglia usare la visibilità per rappresentare una categoria fragile” dice Rossella e continua: “Sono fiera che si metta in gioco mostrando la normalità della disabilità“.

La mamma di Manuel è contenta per il figlio anche per il fatto che all’interno della Casa del GF Vip, abbia trovato un gruppo di ragazzi molto sensibili, tanto affetto e nessun giudizio.

Nell’intervista, viene chiesto anche cosa pensa Rossella della frequentazione del figlio con Lulù Selassiè, ma lei non ha risposto argomentando molto: “Penso che sia presto per dire qualcosa, soprattutto perché non conosco la ragazza“.

La madre è rimasta sorpresa anche da come Manuel non abbia avuto problemi nel raccontarsi in Casa.

“E’ sempre stato vivace e solare fin da piccolo. Ha sempre visto il lato positivo. Come tutti ha i suoi momenti bui, ma non fa pesare agli altri il suo malumore” confessa la madre.

Anche i fratelli di Manuel fanno nuoto e hanno voluto seguire le sue orme. I quattro fratelli , nonostante vivano in due città diverse, hanno un legame veramente intimo: “Hanno sempre condiviso tutto, si supportano da lontano” rivela Rossella.

La mamma del gieffino ha solo un grande sogno per il figlio: che torni a camminare il prima possibile. Alla base ci ciò però c’è un altro desiderio, ovvero che Manuel Bortuzzo sia sempre felice in ogni situazione