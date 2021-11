Belen Rodriguez è nostalgica: senza veli e con un particolare che non passa assolutamente inosservato

Belen Rodriguez è una modella, attrice e conduttrice televisiva. Divenuta famosa per aver posato nelle campagne di marchi di intimo, Belen ha anche creato sempre tanto gossip.

La showgirl argentina appena sbarcata in Italia ha avuto una relazione con il calciatore Marco Borriello, per poi fidanzarsi e sposarsi con il ballerino di Amici Stefano De Martino.

Dalla loro relazione è nato il piccolo Santiago, ma dopo essersi mollati e averci poi riprovato, la storia d’amore è naufragata.

Adesso Belen è di nuovo mamma, ma di una femmina di nome Luna Marì. Il padre è l’hair stylist Antonino Spinalbese.

La modella è nostalgica in questi ultimi giorni e pubblica sul suo profilo Instagram una foto che non lascia dubbi. Il dettaglio non passa inosservato ai fan.

Vediamo cosa ha pubblicato Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e il particolare che non passa inosservato

Belen Rodriguez, da quando è nata Luna Marì cinque mesi fa, si sta dedicando a fare la madre a tempo pieno.

Riempie i social delle foto della figlia e ama passare il tempo con lei e il piccolo Santiago.

La modella, però, è nostalgica e pubblica una foto sul suo profilo Instagram. Belen è totalmente senza veli, di profilo con il suo caratteristico naso all’insù.

Il dettaglio che non passa minimamente inosservato è il pancione. La showgirl ha sempre detto che ama vedersi con quella curva in più che dà alla luce un bambino.

Non si è mai vista così sensuale, nonostante soffra molto quando è incinta.

La didascalia riporta queste parole: “Y despues llegaste tu” che in italiano significano: “E poi sei arrivato tu” dedicato alla figlia appena nata.

La domanda che sorge spontanea è: Belen è nostalgica anche per il fatto che quando è stata scattata la foto lei era ancora fidanzata con Antonino?

Da quanto riportato dalle civette giornalistiche, la modella è tornata single.

A parlarne per primo è Whoppse e rivela che l’hair stylist non vive più in casa con la modella: “Sembra essersi trasferito in una nuova casa, diversa da quella che condivideva con la showgirl“.

La coppia aveva cercato di recuperare la loro storia d’amore organizzando un weekend riparatore a Parigi, ma sembra che non sia servito a niente.

Belen e Spinalbese non hanno ancora rilasciato nessuna intervista e non hanno mai risposto ai frequenti rumors.

La modella aveva ritrovato il sorriso accanto all’ventiseienne, ma non è durato molto.

La famiglia allargata non ha funzionato molto: Belen si trova adesso con Santiago e Luna Marì come madre single.

La modella è sicuramente nostalgica del suo pancione e dell’amore da cui era circondata quando era incinta, ma rimane una donna forte e come ce l’ha fatta la prima volta, riuscirà anche in questa