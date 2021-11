Due assenze importanti nella nuova puntata di Striscia la Notizia: clamoroso colpo di scena prima della diretta. Ecco cos’è successo.

Striscia la notizia deve fare i conti con un imprevisto poco prima della diretta della nuova puntata. Questa sera, sul bancone del tg satirico di canale 5, non ci saranno Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnini. Entrambe ex allieve della scuola di Amici, sono state scelte da Antonio Ricci per ricoprire il ruolo di veline.

Questa sera, però, entrambe le veline non potranno salire sul bancone di Striscia. Sia Giulia che Talisa, infatti, sono le grandi assenti della puntata in onda questa sera. Al loro posto ci saranno le veline che hanno scritto una pagina importante della storia del tg satirico più famoso della televisione italiana.

Striscia la Notizia, le veline Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnini assenti. Ecco chi c’è al loro posto

Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnini sono assenti per rispettare le regole anticovid. Entrambe le veline, infatti, dopo essere entrare in contatto con una persona positiva, sono in quarantena fiduciaria. Durante il periodo della quarantena e, in attesa di scoprire l’esito dei tamponi, al loro posto tornano a ballare sul bancone di Striscia la notizia le veline che hanno portato a casa un record.

LEGGI ANCHE—>Belen Rodriguez nostalgica: senza veli e con un particolare che non passa inosservato

Al posto di Talisa e Giulia, questa sera, sul bancone di Striscia, tornano Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. La mora e la bionda del tg satirico sono state sul bancone di Striscia dal 2017 al 2021 mettendo a segno un vero e proprio record. Il loro, però, è un ritorno temporaneo.

LEGGI ANCHE—>L’ex stella di Amici esce allo scoperto: la nuova fidanzata scatena i fan

Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnini stanno bene e non vedono l’ora di tornare sul pancone di Striscia per fare compagnia al pubblico.