Giovanna Abate è il nome di una protagonista indiscussa del dating show più seguito di sempre, Uomini e Donne. La tronista amata dal pubblico svela un retroscena inedito che sconvolge tutti, chi l’avrebbe mai detto?

Si tratta di Giovanna Abate la tronista che ha partecipato a Uomini e Donne il dating show di Canale 5, durante l’edizione del 2019-2020, anno in cui a partire da gennaio ha fatto di tutto per trovare l’amore. Infatti, reduce da un passato da corteggiatrice non andato a buon fine, perché il tronista Giulio Raselli non l’ha scelta, si ribaltano i ruoli e partecipa al nuovo percorso. Tra esterne e amori, ecco cos’è cambiato oggi e con chi ha trovato l’amore. Incredibile verità.

Giovanna Abate è una ragazza di 25 anni con le idee molto chiare, nonostante la sua giovane età. Sa quel che vuole, e forse a volte capita che proprio per questo non si riesce a trovare la propria anima gemella, non perché non lo si voglia, ma si diventa più esigenti nelle questioni di cuore, anche per paura di soffrire.

Di recente, il fedelissimo pubblico di U&D è rimasto sconvolto dall’ultima decisione: si tratta dell’addio al programma più inaspettato di tutti, da non crederci. Questa scelta avrà sicuramente delle conseguenze. Ma non finisce qui.

Le novità non smettono di arrivare, anche per la bella tronista che ha in serbo delle sorprese per i fan.

Giovanna Abate confessa la verità sul suo nuovo amore!

La vita è piena di sorprese, a volte bisogna soltanto cogliere il treno giusto! In amore però, non sempre c’è giustizia, anzi nella maggior parte dei casi si tratta di infelicità dovute a rifiuti o tradimenti. Ad esempio, la coppia più amata si è detta addio, nessuno ci avrebbe mai creduto. Insomma, l’amore è complicato e semplice al tempo stesso, sarà contraddittorio, ma nessuno può farne a meno. Ecco la verità d’amore più attesa.

Giovanna Abate non ha trovato l’amore che cercava all’interno del programma, ma fuori si! Tutto accade poco dopo la partecipazione al dating show, da allora tutto è stato più chiaro, tanto che afferma di non avere più dubbi.

L’amore per lei è come un circolo vizioso, non che ne abbia paura, ma sostiene che si butterà in una nuova storia solo quando scoccherà la scintilla che cerca, altrimenti non si accontenterà facilmente di nessuno, il motivo?

E’ innamorata del suo lavoro! Si sta concentrando sulle sue capacità ed è più sicura di sé, specialmente perché sta partecipando a tanti progetti, e se davvero non ci sarà l’uomo giusto, niente le farà cambiare i programmi di lavoro!

Insomma, U&D le ha fatto maturare un’importante consapevolezza, la fiducia in sé stessi è tra le forme d’amore più profonde che esistano.