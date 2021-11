Uomini e Donne, clamoroso addio: le prima parole dopo la drastica scelta

A Uomini e Donne è avvenuto l’addio di cui nessuno si aspettava. Per la dama è tempo di voltare pagina e guardare avanti.

Uomini e Donne è senza dubbio uno dei programmi più amati dal pubblico del piccolo schermo, che ogni giorno sceglie di seguire, facendo collezionare ascolti record alla padrona di casa Maria De Filippi, le avventure dei cavalieri delle dame e cavalieri che sono entrati tutti nel loro cuore.

Lo stesso pubblico è rimasto senza parole quando Il Vicolo delle News ha riportato in anteprima che cosa andremo a vedere sul piccolo schermo a breve. Un abbandono che nessuno si sarebbe mai aspettato di poter vedere in così poco tempo negli studi Elios di Roma. In quanto una delle storiche protagoniste ha scelto di abbandonare il dating show e di concentrarsi sulla propria vita di tutti i giorni. Di chi stiamo parlando? Di Ida Platano, migliore amica di Gemma Galgani.

Ida Platano: le prime parole dopo l’addio al Trono Over di Uomini e Donne

Ida Platano, secondo le anticipazioni, aveva lasciato il programma insieme a Diego, il cavaliere romano che ha rapito il cuore dei telespettatori, ma la loro relazione non è durata nemmeno il tempo di uscire dagli studi Elios di Roma che si sono già lasciati e nonostante abbia preso parte ad un’altra registrazione successiva, ha scelto poi di dire addio a Uomini e Donne.

“Vi ringrazio sempre tutti per il vostro affetto, calore. Siete tantissimi” ha scritto Ida Platano dopo Uomini e Donne, sul suo profilo Instagram, ringraziando i suoi fedeli sostenitori per starle vicino in questo periodo così complicato per lei. Complicato perché la dama ha dovuto fare i conti con una nuova delusione amorosa. In quanto era convinta che la storia con Diego potesse trasformarsi in qualcosa di più, ma purtroppo così non è stato e tra i due la relazione è finita prima ancora di iniziare.