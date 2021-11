Grande Fratello Vip, la gieffina abbandona? Lacrime in casa

Grande Fratello Vip, due concorrenti si lasciano andare alla malinconia. Alla ragazza manca la normale quotidianità e la sua mamma

I concorrenti del Grande Fratello Vip iniziano a sentire il “peso” del lungo reality di Canale 5. Ormai sanno che la trasmissione andrà avanti per molti mesi (si parla addirittura fino al termine di marzo) e spesso l’angoscia prevale. Soprattutto i concorrenti più sensibili iniziano a sentire in maniera forte la nostalgia di casa, tanto da entrare in crisi e disperarsi con i propri compagni di viaggio.

E’ ciò che sta accadendo, in particolare, a una concorrente. E’ molto triste in questo periodo, e in effetti già da un po’ ha perso brillantezza ed è decisamente più taciturna. La ragazza si è sfogata con gli amici, ma non è stata la sola. Mancano i familiari, in particolare la mamma, ma anche la vita di tutti i giorni. Insomma, un’aria pesante che solo uno scossone potrebbe risollevare. Magari una bella sorpresa ad opera dell’inesauribile Alfonso Signorini.

Grande Fratello, il dolore e la nostalgia di due concorrenti

Chissà che nella prossima diretta non possa accadere: di solito, quando i concorrenti sentono la nostalgia di casa arriva una sorpresa per loro in diretta, magari con la visita di un familiare, del partner o di un amico. Ma chi è stavolta che soffre? Come accennato, sono due le donne che non se la passano bene. Sia tratta di Miriana Trevisan e della principessa Clarissa.

Le due soffrono la nostalgia, e addirittura per quest’ultima si vocifera un clamoroso addio alla casa, con tanto di abbandono per tornare tra i propri cari. Sarà davvero così? Difficile, anche perché i grandi mezzi del Grande Fratello troveranno sicuramente i mezzi per convincere la ragazza a ripensarci. Meno grave la situazione di Miriana: il suo dovrebbe essere stato soltanto un normale sfogo. Insomma, un momento di tristezza senza conseguenze.