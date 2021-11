Uomini e Donne puntata 8/11/21, bufera in studio: spese cifre folli

A Uomini e Donne è scattata la bufera in studio. Il cavaliere ha smascherato le dame del parterre rivelando le cifre folli spese.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento di zecca. La puntata inizia con il botto perché al centro dello studio ci sono Ida e Diego. I due hanno iniziato a frequentarsi e la loro conoscenza prosegue a gonfie vele. Tant’è che c’è stato anche un bacio, ma per una coppia che c’è un lieto fine un’altra è ai ferri corti.

Parliamo di Biagio, che ha concluso la sua conoscenza con Daniela. Il cavaliere è inconsolabile e subito dopo la puntata si sfoga con la redazione, affermando che le donne del parterre con cui è uscito gli hanno fatto spendere un sacco di soldi in cene. Loro sarebbero colpevoli di averlo illuso in quanto non appena cercava un contatto un po’ più fisico, la reazione era tutt’altro che positiva.

Biagio si sfoga a Uomini e Donne: spese folli per le dame

Le dame del parterre si ribellano alle parole di Biagio, affermando che con i camerieri scambiava mozzarelle in cambio di favori e che addirittura, dice Rosy, avrebbe raccattato scontrini per chiedere il rimborso alla produzione. Maria De Filippi interviene, smentendo le dichiarazioni della dama, affermando che il cavaliere non ha mai portato scontrini per farsi risarcire dalla redazione se non quelli spese, dimostrati e verificati, per raggiungere gli studi.

Si cambia argomento e al centro dello studio Maria chiama Andrea Nicole, che ha modo di chiarire con Alessandro quanto accaduto durante la scorsa registrazione, quando lei ha scelto di non uscire con nessuno dei suoi corteggiatori. E, non rimasta soddisfatta della reazione di lui, ha preferito uscire solo con Ciprian. Alessandro si difende affermando che non può giudicarlo soltanto sulla base di un messaggio, ma lei non può fare a meno di dire di esserci rimasta male a causa della sua reazione così pacata

L’esterna tra i due prosegue a gonfie vele, anche se non scappa il bacio per volere di lei che non vuole incentrare le uscite soltanto su quello. Ciprian le chiede di sceglierlo.