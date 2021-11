Cosa ti manca nella vita? Scoprilo con il test della fase lunare

Il test di oggi riguarda un aspetto molto importante: cosa manca nella tua vita? Fai la tua scelta e scoprilo grazie alle fasi lunari

Il test di oggi riguarda la tua vita. Oggi potrai scoprire di quali cose hai veramente bisogno nel corso della tua esistenza. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, ci sono le quattro fasi lunari. Qual è quella che ha attirato per prima la tua attenzione? Quale preferisci? Esprimi una preferenza e poi scopri di cosa hai veramente bisogno nella tua vita.

Dovrai semplicemente scegliere una di queste quattro opzioni. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Fai la tua scelta in pochi secondi, senza andare a sbirciare le soluzioni, in modo tale da rendere il test quanto più preciso è possibile.

Le soluzioni del test

Luna nuova: questa è la fase nel corso della quale non possiamo vedere la Luna completamente illuminata. Se l’hai scelta, vuol dire che hai bisogno di fermarti un attimo e riflettere bene sulle prossime decisioni da prendere.

Luna crescente : in questa fase vediamo soltanto una piccola parte della Luna. Se l’hai scelta, vuol dire che hai bisogno di buttarti in un nuovo progetto, possibilmente andando a risolvere un problema del passato.

: in questa fase vediamo soltanto una piccola parte della Luna. Se l’hai scelta, vuol dire che hai bisogno di buttarti in un nuovo progetto, possibilmente andando a risolvere un problema del passato. Luna piena : nel corso di questa fase, la Luna è totalmente visibile e ben illuminata. Se l’hai scelta, vuol dire che stai vivendo un buon momento e quindi non hai bisogno di cambiare niente in questo momento.

: nel corso di questa fase, la Luna è totalmente visibile e ben illuminata. Se l’hai scelta, vuol dire che stai vivendo un buon momento e quindi non hai bisogno di cambiare niente in questo momento. Luna calante: questa fase arriva nella parte finale del mese, quando la Luna torna ad essere piccola ma è visibile il lato opposto rispetto a quello che si vede nel corso della Luna nuova. Se l’hai scelta, vuol dire che c’è un progetto che ti sta impedendo di dedicarti alle cose veramente necessarie della tua vita.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è la tua fase lunare preferita? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.