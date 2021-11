By

Francesca Cipriani rivela una confessione choc sulla ama Rita De Michele

Francesca Cipriani, prima vincitrice del reality show La Pupa e il Secchione, si trova ormai da un mese nella Casa del Grande Fratello Vip.

Solare, sorprendente e tanto sentimentale, Francesca sta già facendo appassionare tutti soprattutto con le sue gag e corse condotte da Alfonso Signori per raggiungere il fidanzato Alessandro Rossi.

La showgirl ha rilasciato una intervista prime di entrare nella Casa e ha confessato una brutta verità su sua mamma Rita De Michele.

Il dolore è tanto, ma lei è sempre stata convinta di entrare al reality show.

Vediamo cosa ha rivelato

Francesca Cipriani parla della malattia della mamma Rita De Michele

Francesca Cipriani, pochi giorni prima di entrare al Grande Fratello Vip, ha rilasciato una intervista per il settimanale Nuovo.

Ha iniziato parlando di quanto è carica per partire per questa nuova avventura e delle tante emozioni che ha provato appena ha ricevuto la chiamata di Alfonso Signorini.

Andando avanti con le domande, la showgirl ha parlato anche di un dramma che riguarda sua mamma Rita De Michele.

La madre ha una malattia al cuore da molto tempo e Francesca è ovviamente molto preoccupata per la sua salute: “Purtroppo la mamma è malata di cuore, anche se per fortuna ora sta meglio… Sicuramente lei mi mancherà di più”

La giornalista incuriosita dalle parole di Francesca chiede più informazione sullo stato della malattia di Rita.

La Cipriani racconta che la mamma si è sottoposta un po’ di tempo fa ad un intervento al cuore: “Ha dovuto mettere diversi stent al cuore“.

Leggi anche –> Crollo di Francesca Cipriani al Grande Fratello vip: lacrime amare

Francesca è preoccupata, ma ha comunque deciso di entrare a far parte della Casa del Grande Fratello Vip, alla fine si tratta di una proposta di lavoro e della sua carriera.

Alfonso le ha promesso che se sua mamma dovesse stare male o avere delle problematiche, il Grande Fratello glielo riferirà subito e quindi Francesca è tranquilla e carica per partecipare.

“Nella Casa mi avvertirebbero subito… Mi dispiace tanto non sentirla e mi auguro che il Grande Fratello Vip ci faccia molte sorprese” dice rilassata Francesca.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip 2021, le vippone come non le avete mai viste: le foto verità

La ex Pupa è anche contenta e sicura dell’amore che prova per Alessandro e viceversa. E’ sicura che il suo fidanzato non le farebbe mai le corna: “Non succederà, ci metto la mano sul fuoco! E’ un uomo molto serio, tutto casa e lavoro…“.

Francesca Cipriani ha rilasciato l’intervista per Nuovo più di un mese fa . La confessione drammatica della malattia della mamma Rita De Michele fanno male, ma sembra che per ora tutto vada bene. Del resto, il Grande Fratello Vip non l’ha ancora mai chiamata d’urgenza