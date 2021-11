Gerry Scotti e il dramma mai raccontato prima: parole da brividi

By

Gerry Scotti si è confessato in un’intervista ad Oggi. Diventato nonno meno di un anno fa, ha parlato di quello che gli è successo

Gerry Scotti è senza dubbio uno dei presentatori più amati della tv italiana. Volto conosciutissimo di Mediaset, apprezzato da anni nelle sue trasmissioni. Simpatia e umiltà sono le doti che lo contraddistinguono, e per lui i consensi non mancano mai. L’ultimo anno e mezzo è stato piuttosto intenso per il conduttore. Innanzitutto è diventato nonno, notizia che è stata da lui accolta con grandissima gioia.

Tuttavia, Scotti ha vissuto anche delle esperienze molto difficili. La sua vita in campagna è stata scossa dalla malattia, perché il presentatore ha contratto il Covid e ha vissuto un vero e proprio dramma. Un ricovero in ospedale e le sue condizioni che sono apparse decisamente gravi.

Il conduttore è stato sottoposto a terapia per non rischiare di peggiorare ulteriormente. E’ stato lui stesso a parlare di questa brutta esperienza in un’intervista a “Oggi”. “Quando mi sono ammalato – ha raccontato – il primo pensiero che ho avuto è di guarire al più presto. Dissi che mia nipote sarebbe nata un mese dopo e io volevo esserci assolutamente”.

Gerry Scotti e il dramma prima della nascita della nipotina

La piccola si chiama Virginia, e per fortuna nonno Gerry è riuscito a viversi l’arrivo della piccola. Il popolare conduttore ha sofferto molto per il Covid. Dopo questa esperienza ha sempre diffuso molti appelli alla prevenzione e soprattutto al vaccino. Ha vissuto sulla sua pelle la paura di morire a causa di questa terribile malattia che dal 2020 sta caratterizzando le nostre vite.