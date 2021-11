Un posto al sole, arriva una proposta indecente: nulla sarà come prima

Ad Un posto al sole arriverà una proposta indicente che cambierà per sempre ogni cosa. Siete pronti per un colpo di scena davvero inaspettato?

Un posto al sole è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani dopo il weekend di pausa, ma attenzione perché questa sera verranno trasmessi di veri e propri momenti che vi lasceranno con il fiato sospeso.

La prima grande novità riguarda l’ingresso di un nuovo personaggio. Stiamo parlando di Espedito Altieri, interpretato da Antonio Conte. Il suo nome probabilmente vi sarà nuovo, ma Espedito, pensate un po’, e il padre di Speranza e invitato a Napoli dai coniugi Del Bue, rivelerà loro di aver salvato sua figlia dall’attacco di un maniaco.

Anticipazioni Un posto al sole: Guido finisce nei guai

Secondo le nuove anticipazioni di Un posto al sole, Guido e Mariella si riveleranno essere piuttosto preoccupati dall’accaduto. Anche se non possono fare a meno di notare quanto l’uomo in realtà sia apprensivo e preoccupato nei confronti di sua figlia. Tant’è che poco dopo ricevono una telefonata da parte di Vittorio, che rivela loro dell’incontro bizzarro avvenuto tra l’uomo e Samuel e i coniugi Del Bue mettono insieme tutti i pezzi del puzzle.

Vittorio comunica a suo padre che lui e Speranza non hanno alcuna intenzione di tornare a casa, fin quando il padre di lei sarà da loro. Ma quest’ultimo non solo rivela a Guido di essere molto preoccupato per le sorti di sua figlia, sola in una grande città, ma gli chiede anche di poterle badare al posto suo.

Guido è in difficoltà. In quanto avrebbe dovuto dire all’uomo che i loro figli hanno una relazione da tempo, ma purtroppo non trova il coraggio di farlo. Come ne uscirà il prode vigile da questa bizzarra e surreale situazione? Staremo a vedere durante il corso delle prossime puntate, che sicuramente saranno ricche di veri e propri colpi di scena.