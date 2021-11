Instagram, ecco l’incredibile novità che cambia tutto

Instagram ha annunciato una novità che potrebbe interessare a tutti coloro che amano questo social. Ecco di cosa si tratta: i dettagli

Instagram è uno dei social più amati, soprattutto da quelle persone che hanno la passione per l’arte e per la fotografia. L’obbligo di inserire un’immagine, infatti, ha sin da subito distinto questa piattaforma da tutte le altre, che spesso risultato più violente, sia nei contenuti che nei toni. Come tutti i social network, anche Instagram introduce delle novità ogni tanto.

Si tratta di una novità che gli utenti chiedevano da anni. Spesso abbiamo letto lamentele su questo genere di argomento. Questo vuol dire che la notizia che vi stiamo per dare vi piacerà sicuramente e renderà tutti entusiasti. Almeno è questa, per il momento, la reazione di tutti coloro che hanno appreso questa novità attraverso il web.

Ma di cosa si tratta? Qual è la novità che Instagram ha deciso di introdurre? Scopriamo insieme quali novità sta per annunciare la piattaforma, che dal 2012 è stata acquistata da Facebook per una cifra altissima: un miliardo di dollari! Ecco tutte le novità previste e i tempi stabiliti per l’avvio di queste nuove impostazioni.

Instagram: adesso tutti potranno condividere link nelle storie

Instagram ha annunciato che tutti potranno inserire link nelle storie, una funzione che, fino ad ora, è stata autorizzata solo per gli account verificati (quelli con la famosa spunta blu) o quelli con più di diecimila follower. L’opzione è già disponibile ma sarà necessario scaricare un aggiornamento, quindi per qualcuno sarà necessario attendere ancora qualche giorno.

Per inserire un link sarà sufficiente creare una nuova storia e selezionare l’icona degli adesivi in alto a destra. Gli utenti troveranno un adesivo con la scritta “link”, che consentirà di effettuare il collegamento. L’adesivo ha sostituito da qualche mese lo “swipe up”, cioè lo scorrimento verso l’alto col dito che molti influencer suggerivano nelle loro stories.

Secondo Instagram, questa funzione porterà grossi benefici ad aziende e negozi, che potranno inserire link commerciali nelle storie. La piattaforma ha annunciato sospensioni per coloro che adotteranno un utilizzo illecito di questa nuova funzione. Per il momento non è prevista, come richiedono tanti utenti, l’introduzione dei link nell’area commenti dei singoli post.