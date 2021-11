Royal Family, si avvicina una clamorosa riunione familiare

Clamorose novità all’interno della Royal Family britannica, sarebbe molto vicina una riunione tra tutti i familiari: ecco tutti i dettagli

Le diatribe all’interno della Royal Family britannica sono quotidianamente su tutti i tabloid britannici. Da quando Harry e Meghan hanno deciso di lasciare la Gran Bretagna, la famiglia non si è mai più riunita. I Sussex oggi vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

Il Principe Harry è tornato in due occasioni nel Regno Unito ma non è mai stato accompagnato da sua moglie. L’ex attrice statunitense, infatti, non ha mai più messo piede in Inghilterra quando ha deciso di lasciare la residenza reale a causa di presunti episodi di stampo razzista.

Eppure alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna parlano con insistenza di una riunione che dovrebbe avvenire a breve con tutta la famiglia presente. Il piano sarebbe stato architettato dalla Regina Elisabetta in persona. Vediamo insieme cosa sta architettando l’anziana sovrana e quando potremmo rivedere la Royal Family finalmente riunita.

Il piano di Elisabetta: Royal Family riunita a Natale?

A causa di alcuni problemi di salute, la Regina Elisabetta ha cancellato tutti gli incontri in presenza dell’ultimo mese. I medici le consigliano di restare a riposo, anche se lei non pare voler rispettare totalmente queste indicazioni. Queen Elizabeth festeggerà nel giugno 2022 il Giubileo di Platino, i settanta anni di regno e vuole arrivare a questo evento in condizioni di salute perfette.

Prima dell’evento del 2022, però, l’anziana sovrana ha in mente il prossimo Natale ed ha un piano molto dettagliato: riunire l’intera famiglia. Secondo il Daily Mail, Sua Maestà avrebbe invitato tutti i suoi familiari nella tenuta di Sandringham per Natale e spera di tornare in piena salute nelle prossime settimane. Il prossimo Natale sarà il primo senza il Principe Filippo, morto lo scorso aprile.

Sono stati invitati tutti: i figli Carlo, Andrea, Anna e Edoardo con le rispettive consorti; William, Kate e i tre figli, ma soprattutto Meghan Markle ed il Principe Harry. Elisabetta non ha ancora avuto la possibilità di conoscere la piccola Lilibet Diana, nata il 4 giugno 2021. Sarà la volta buona? Al momento non è arrivata ancora una risposta dai Sussex, ma nei prossimi giorni ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti.