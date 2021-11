Test: scegli una foto e scopri la tua più grande paura

Il test di oggi riguarda la paura più grande che hai nella tua vita. In base alla scelta che farai, potrai scoprire di quale si tratta

Il test di oggi riguarda la tua più grande paura. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, ci sono tre immagini. Quale di queste tre figure ha attirato per prima la tua attenzione? Quale preferisci? Fai la tua scelta e potrai scoprire qual è la più grande paura della tua vita.

Dovrai semplicemente scegliere una di queste tre opzioni. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Fai la tua scelta in pochi secondi, senza andare a sbirciare le soluzioni, in modo tale da rendere il test quanto più preciso è possibile.

Le soluzioni del test

Immagine 1: se hai scelto la prima immagine, vuol dire che hai paura di qualcosa che è avvenuto nel passato. C’è un episodio che ti blocca e ti impedisce di guardare avanti con ottimismo. Si tratta di un’esperienza che ti ha cambiato in maniera radicale.

Immagine 2 : se hai scelto la seconda immagine, vuol dire che hai paura del futuro. Ti preoccupa tutto ciò che non puoi controllare. Questo senso di ansia ti invade da sempre e non riesci a scappare dal tuo senso di insicurezza. Hai paura di non essere abbastanza bravo per determinate mansioni, soprattutto in ambito professionale.

Immagine 3: se hai scelto la terza ed ultima immagine, vuol dire che hai paura del giudizio degli altri. Sei troppo insicuro, senti l'esigenza di ottenere facili consensi per darti coraggio e andare avanti. Temi i giudizi negativi e, per questo motivo, tendi a restare sempre all'interno della tua comfort zone. Hai paura di deludere le persone alle quali tieni di più.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è la tua più grande paura? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.