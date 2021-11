Grande Fratello Vip, la frase agghiacciante: la durissima reazione

Il Grande Fratello Vip nella puntata di ieri sera ha lasciato senza parole i fedelissimi telespettatori, il motivo? Ne sono successe troppe! Un evento in particolare ha provocato nuove tensioni che potrebbero far finire l’esperienza per il concorrente in questione.

Il Grande Fratello Vip continua ad intrattenere, perché le storie dei gieffini stanno riscuotendo sempre più successo tra il pubblico a casa. Tra amori e scontri, però la situazione di ieri sera è senza dubbio degenerata, lo stesso Alfonso Signorini è rimasto senza parole. Ci saranno delle conseguenze importanti, data anche la reazione generata all’interno della casa.

Se pensavi che il Grande Fratello Vip avesse raggiunto un momento si stallo, ti sei sbagliato di grosso, perché l’ultimo appuntamento è stato ricco di eventi, le cui emozioni hanno travolto tutti, sia concorrenti che pubblico a casa. Specialmente dopo la frase che non è andata bene quasi a nessuno, ecco il motivo e ciò che è scaturito dopo.

La casa più spiata d’Italia continua a interessare i fan a casa che non perdono un appuntamento, del resto quest’anno è chiaro che i litigi sono all’ordine del giorno. Anche quando sembra tornato il sereno, scoppia la tempesta, soprattutto tra due concorrenti ritorna la guerra!

Tra scontri e lacrime ieri sera se ne sono viste delle belle, ma tra tutti c’è stato un evento che ha letteralmente lasciato di stucco tutti.

Grande Fratello Vip: tutta la verità della frase!

Ci sono nuove dinamiche in corso tra i vipponi di Alfonso Signorini, anche perché tutto accade improvvisamente. Infatti, nessuno si sarebbe aspettato la rivelazione d’amore di Manuel Bortuzzo, ma del resto è chiaro che il game del Big brother è solo agli inizi! Tra due concorrenti nello specifico però, i giochi sembrano essere al capolinea!

Si tratta di Nicola Pisu e Miriana Trevisan! Il duo sembrava aver giunto una situazione di equilibrio, serena per entrambi, specialmente dopo l’incontro con la madre del giovane, che a sua volta aveva tranquillizzato la stessa gieffina.

Con il passare del tempo, qualcosa è cambiato per Miriana che decide di allontanarsi, poi avvicinarsi, e di nuovo allontanarsi sempre di più dal ragazzo, il quale entra in uno stato di tristezza che non passa inosservato a nessuno. La stessa Katia Ricciarelli prende le sue difese, vedendolo quasi come un figlio, che soffre a causa di una donna che non decide.

Ecco che nelle ultime fasi della puntata, tutto cambia. Se prima i gieffini sostenevano a spada tratta il giovane, in seguito alla frase da questi pronunciata : “Ti meriti uomini che ti trattano male”, ecco che più nessuno, conduttore compreso ci ha visto più.

E’ chiaro il dolore per le pene d’amore, ma arrivare a fare delle affermazioni del genere è esagerato anche verso chi sbaglia, specialmente perché Miriana è una donna che ha molto sofferto. Il gieffino chiede prontamente scusa, ma come si evolveranno gli eventi date le premesse? Si è giocato l’esperienza nel reality? Restiamo aggiornati!