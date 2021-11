Brutto colpo per Lulù Selassié: lei ammutolita, ma fuori dalla Casa tutto cambia

Lulù Selassiè ha avuto una brutta batosta al Grande Fratello Vip, ma fuori dal programma la realtà è ben diversa da come appare nella Casa più spiata d’Italia.

Lulù Selassiè durante il corso di questa diretta del GF Vip ha dovuto fare i conti con un brutta batosta che non si sarebbe mai aspettata prima.

Alfonso Signorini le ha mostrato una clip in cui ruba alcune sigarette dallo scompartimento di Manuel Bortuzzo e mentre lo fa, in inglese, in maniera forse poco elegante, gli da del figlio di buona donna. Ovviamente tale espressione è stata utilizzata non in senso offensiva, ma in maniera bonaria. Quasi come se volesse dargli del “birbante” per aver messo da parte tutte quelle sigarette.

Tali parole hanno però offeso la sensibilità della mamma del nuotatore, che durante una lettera che ha spedito al figlio non ha potuto fare a meno di rimarcare tali parole. Rivelando che quell’espressione è stata detta a Manuel poco prima che venisse sparato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Adriana Volpe sgancia la bomba: Alex Belli costretto a dire la verità

Lulù Selassiè mortificata: le parole della mamma di Manuel colpiscono

Lulù Selassiè è rimasta senza parole di fronte alla reazione della mamma di Manuel Bortuzzo. In quanto non si sarebbe mai aspettata una reazione simile da parte sua, ma ha prontamente chiesto scusa affermando che di certo non poteva sapere di quanto accaduto poco prima della sparatoria e che lei non voleva offendere nessuno. Tant’è che anche Manuel l’ha difesa, riconfermando le sue parole.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip daytime 8/11/21, la resa dei conti è vicina: il faccia a faccia sconvolge tutto

Il popolo della rete, come potete notare dai commenti incorporati qui in basso, si sono tutti schierati dalla parte della principessa, asserendo che non avrebbe mai potuto conoscere simili particolari e che era palese che le sue parole non fossero state pronunciate con l’intento di voler offendere qualcuno, trovando esagerata la reazione della mamma di lui.

Tant’è che Lulù è rimasta senza parole. In quanto tutto si sarebbe aspettata tranne una cosa del genere durante la diretta di questa sera.