Adriana Volpe sgancia la bomba: Alex Belli costretto a dire la verità

Adriana Volpe al Grande Fratello Vip ha sganciato la bomba su Alex Belli, che è stato costretto a dire la verità durante la diretta.

Adriana Volpe, durante il corso di questa diretta del GF Vip, non si è di certo risparmiata. L’opinionista di Alfonso Signorini, durante il blocco della puntata dedicato ad Alex Belli ha sganciato la bomba in diretta, facendo calare il gelo studio.

Adriana ha provato a fare chiarezza in merito ad uno dei dubbi del pubblico del piccolo schermo, dopo le recenti dichiarazioni dell’ex moglie del concorrente. Anzi, dell’attuale moglie in quanto lei ha affermato che tra di loro non c’è stato alcun divorzio e che di conseguenza non ci sarebbe nessun matrimonio con Delia Duran.

La Volpe ha chiesto ad Alex quale fosse la verità e lui, dopo aver titubato per qualche attimo, ha vuotato il sacco.

Alex Belli provocato da Adriana Volpe: il retroscena al GF Vip

Alex Belli, preso alla sopravvista, ha dovuto fare chiarezza sul suo primo matrimonio e su quello attuale con Delia Duran. L’ex stella di Centovetrine ha ammesso di non essere divorziato dalla sua prima moglie, ma soltanto separato e che starebbero firmando gli ultimi documenti per ufficializzare il tutto.

Fin qui è tutto chiaro, ma il matrimonio con Delia allora?

Quello con Delia Duran, ha ammesso Alex, è un matrimonio fondato sui loro sentimenti e non dal punto di vista giuridico. Loro si considerano sposati a livello spirituale.

Adriana Volpe ha messo in imbarazzo Alex Belli al Grande Fratello Vip, ma durante il corso della diretta di questa almeno si è riusciti a fare chiarezza su questo matrimonio, visto che dopo le recenti dichiarazioni dell’ex di lui si è accesso il giallo nel mondo del web e gli utenti della rete si sono chiesti quale fosse la verità su questa unione, in assoluto la più chiacchierata della storia del reality show di canale 5.