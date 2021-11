I segni dello zodiaco con il pollice verde: ecco i primi cinque

Oggi scopriremo quali sono i segni dello zodiaco con il pollice verde. Ecco la classifica dei primi cinque: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni dello zodiaco con il pollice verde. Si tratta di persone che amano il giardinaggio e che hanno una vera e propria passione per le piante. Di solito, queste persone amano le stagioni più calde perché possono occuparsi di più delle loro amate piante.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni dello zodiaco con il pollice verde. Ecco la classifica dei primi cinque.

I segni dello zodiaco con il pollice verde

Capricorno: al quinto posto di questa classifica c’è il Capricorno. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco amano il giardinaggio nonostante siano più affezionate alle stagioni fredde. Si tratta di un segno di terra, molto legato alle piante. Anche se non sempre un Capricorno è bravo in questo contesto, ci mette tanto impegno e prova sempre ad ottenere un buon risultato.

Pesci: al quarto posto c’è il segno dei Pesci. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco amano la natura e, di conseguenza, le piante. Il balcone di un Acquario sembra quasi una giungla e pieno di piante di ogni genere. A volte capita che una persona dei Pesci si accorga in tarda età di avere il pollice verde.

Cancro: questo segno occupa il gradino più basso del podio. Un Cancro adora comprare nuove piante e se ne occupa come se fossero persone di famiglia. A volte può commettere qualche errore ma non si arrende e prova sempre a fare del suo meglio per occuparsi delle sue piante. Un Cancro non riesce ad accettare la morte di una delle sue piantine.

Vergine: al secondo posto di questa classifica c’è il segno della Vergine. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono perfezioniste e amanti dell’ordine. Le piante fuori al balcone vengono ordinate in base all’età, alla tipologia, al colore o alla grandezza. L’importante è che tutto stia al proprio posto. Chi è nato sotto il segno della Vergine difficilmente farà ingiallire qualche foglia perché commette pochi errori.

Acquario: al primo posto in classifica c’è l’Acquario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono amanti della natura. L’Acquario ama la primavera, quando tutto rifiorisce. In questo periodo dell’anno, una persona di questo segno si occupa di tutte le piante delle quali non può occuparsi in inverno. Un Acquario ama stare in mezzo alla natura, è un esperto di tutto ciò che è verde ed è al primo posto in classifica tra i segni con il pollice verde.