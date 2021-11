Clamoroso ritorno al Grande Fratello Vip: dalla porta rossa arriva proprio Lei!

Al Grande Fratello Vip non c’è due senza tre. La vippona potrebbe tornare in questa sesta edizione di Alfonso Signorini!

Il Grande Fratello Vip, nonostante tale indiscrezione non sia stata ancora confermata dal conduttore Alfonso Signorini, sembrerebbe voler ripetere la lunga ed esasperata durata della passata edizione, andata in onda per quasi 6 mesi consecutivi.

Tant’è che si è mormorato che la finale pare sia prevista per il 14 marzo e per poter portare a termine tutto ciò c’è bisogno senza dubbio di un maggiore numero di concorrenti. In quanto con i vipponi rimasti nella casa sarebbe impossibile proseguire per quella messa in onda e non mancano i primi gossip relativi a chi potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia.

A lanciare però un’indiscrezione bomba è stato il settimanale Oggi, rivelando che potrebbe tornare una vippona che ha preso parte al reality show di canale 5 per ben due volte. Insomma, come si è soliti dire: non c’è due senza tre. Ma basterà il suo ritorno al Grande Fratello Vip a salvare quest’edizione che è decisamente sotto tono rispetto a quella passata che ha visto trionfare Tommaso Zorzi?

Anticipazioni Grande Fratello Vip: tra i nuovi concorrenti spunta lei!

Le anticipazioni del GF Vip rivelano l’ingresso di nuovi concorrenti. Anche perché, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, sarebbe impossibile con il numero di vipponi rimasti proseguire con la messa in onda fino a marzo. Servono rinforzi anche per poter risollevare le dinamiche tra i concorrenti, che quest’anno non sembrano affatto spiccare. Proponendo un copione già visto e rivisto e per questo motivo secondo quanto rivelato dal settimanale Oggi, il ritorno di Lei potrebbe scatenare gli animi nella Casa.

“Si dice che Valeria Marini sia pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6″ è possibile leggere sul nuovo numero del settimanale. “La star potrebbe fare il suo ingresso nelle prossime settimane” ha poi aggiunto e se tale voce dovesse rivelarsi essere vera sarebbe per la showgirl la terza edizione a cui prenderebbe parte.

“Ci vogliono nuovi concorrenti per dare nuova linfa alle dinamiche tra i concorrenti, ormai ridotte ai teatrini di Soleil Sorge e Alex Belli” osserva il giornalista che si è occupato di lanciare la notizia. “E chi meglio di Valeria Marini può dare una svegliata agli inquilini della Casa?” conclude, lasciando una precisa domanda ai lettori e mai affermazione sembrerebbe essere più che calzante.

Valeria Marini torna al GF Vip per la terza volta? Non ci resta che attendere per saperne di più.