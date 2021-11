Grande Fratello Vip, arrivano le scuse ufficiali: cambia tutto?

Il Grande Fratello Vip non delude mai, perché le novità sono sempre tantissime, e gli amati vipponi sono sempre al centro dell’attenzione! Tra scontri e incontri, di certo ci sono delle conseguenze anche pesanti. Infatti, arrivano le scuse, ma basteranno?

Se pensi che il Grande Fratello Vip non possa più stupirti, tieniti comodo, perché non hai ancora visto nulla! Le ultime vicende hanno tenuto con il fiato sospeso e con gli occhi incollati al piccolo schermo tutti i fedelissimi fan che non perdono un solo appuntamento con l’intrattenimento! Questa volta però, è successo un evento grave, per cui la parte offesa ha preso una decisione legale, ma prontamente sono arrivate le scuse dall’altra. Che succederà? Ecco la verità inaspettata.

Il Grande Fratello Vip torna con delle novità clamorose per la loro importanza, anche perché nessuno si sarebbe aspettato che si sarebbe giunti ad una situazione del genere. Il motivo in questione è chiaro che non è leggero, anzi molti sostengono la scelta, mentre altri credono che sia esagerato, e soltanto un modo per stare al centro dell’attenzione. Sarà vero oppure è l’ennesimo escamotage per non cadere nel dimenticatoio?

Di recente, il reality più controverso è stato protagonista di un durissimo e acceso scontro tra concorrenti che provocato non poco caos nella casa. Del resto che aspettarsi dall’edizione di quest’anno, visto che i litigi sono all’ordine del giorno?

Tra litigi e polemiche, uno tra tutti ha delle conseguenze inaspettate, si può dire legali, perché la scelta fatta dal concorrente in questione ha un obiettivo ben preciso. Le scuse sono state fatte, basteranno?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip, arrivano i nuovi concorrenti? Signorini pronto ai colpacci

Grande Fratello Vip, ecco le conseguenze delle scuse!

La casa più chiacchierata d’Italia non riesce a far stare tranquilli i telespettatori. Sembra proprio che i momenti di leggerezza siano soppiantati del tutto da quelli di rabbia e rancore. Infatti, le lacrime della gieffina per il possibile abbandono, testimoniano quanto il clima e l’atmosfera creatisi sia teso e insofferente. Ecco però l’evento più grave, perché le conseguenze sono abbastanza gravi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip, l’appello delle gieffine: “Non può restare qui”

Non poteva essere altrimenti! E’ risaputo che in questa edizione Soleil Stasi è sempre al centro di litigi, sia per il suo carattere un po’ peperino, ma soprattutto perché non è una che le manda a dire, è estremamente sincera!

L’altra parte, quella offesa, è inscenata da Raffaella Fico, che ormai fuori dai giochi, ha però deciso di non cadere nel dimenticatoio, e farla pagare alla sua rivale! La Fico non fa sconti, infatti durante le ospitate in trasmissione non cela la sua opinione sulla gieffina.

Così, decide di procedere legalmente, cioè denuncia Soleil! Il motivo? Forse più della frase incriminante, vuole farle abbassare la cresta, perché la Stasi è stata più volte maleducata nei suoi confronti e in quelli degli altri concorrenti. Di conseguenza ha deciso di fare un’azione legale per porre un freno alla sua lingua.

La frase in questione è contraddistinta dalla parola “bitch” che in slang americano non significa letteralmente l’insulto che tutti conosciamo, ma più un vezzeggiativo di minor gravità. Ecco che Raffaella non tollera la parola, perché non la interpreta come vorrebbe Soleil.

La mamma della Stasi interviene prontamente chiedendo scusa da parte della figlia. La situazione potrebbe decisamente degenerare a sfavore della gieffina, la quale ha usato un termine che si usa spesso con le amiche per definirle “cagne” in modo scherzoso.

Raffaella è stata molto criticata per il gesto da parte del web, ma anche dalla Bruganelli che crede che abbia agito così proprio per restare al centro della scena. Le scuse verranno accolte oppure se ne infischierà? Staremo a vedere, restiamo aggiornati!