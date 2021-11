Grande Fratello Vip, l’appello delle gieffine: “Non può restare qui”

By

Grande Fratello Vip, due concorrenti sono molto preoccupate per il comportamento di un “vippone”: “Non è stabile, non può restare qui”

Tensione a grappoli all’interno della casa del Grande Fratello: ormai, a ogni puntata ne succedono delle belle. In particolare, il momento delle nomination è uno spunto per altre discussioni e litigi, spesso anche molto intensi. E’ accaduto di recente, quando durante il “rito” è scoppiata una discussione quasi furibonda.

E il litigio, ancora una volta, ha lasciato il segno. Nel senso che tre concorrenti in particolare, hanno puntato il dito contro il protagonista della discussione, che ha spiazzato i compagni di viaggio. Le tre donne sono arrivate persino a mettere in discussione la stabilità caratteriale del “vippone”. “Non è mai successa una roba così, è assurdo. Io cercavo di dirvi da giorni che stava facendo queste cose – ha detto una di loro – ma ora che ho capito la situazione preferisco prendere le distanze. Mi sono anche rifiutata di stare in camera con lui”.

Questa la confessione, ma non finisce qui: “Ho visto questa instabilità che ha, e avrei dovuto presentarlo a mio figlio? Non lo metterò mai vicino ai miei familiari”. Lo sfogo arriva da Miriana Trevisan: è stata lei a litigare con Nicola Pisu a causa delle nomination. Per l’ex “Non è la Rai” è arrivato il conforto delle amiche Manila Nazzaro e Carmen Russo.

L’ex Miss Italia ha detto: “Qua dentro non ci può stare, è fuori dal contesto. Non è molto stabile”. Gli fa eco la ballerina: “Non ce la fa, non riesce a essere lineare. Meglio che hai preso le distanze, hai fatto bene”. Insomma, quella che poteva sembrare una storia d’amore è naufragata sul nascere.