Cambio di programma per Uomini e Donne: Maria ci ripensa e cambia tutto

Uomini e Donne potrebbe cambiare per sempre. Maria De Filippi starebbe valutando una nuova versione del format del suo dating show in onda da oltre venti anni su canale 5.

Uomini e Donne è senza alcun dubbio uno dei programmi più famosi del piccolo schermo degli italiani. Basti pensare che la sua ideatrice e conduttrice, Maria De Filippi, è riuscita, e riesce, ad ottenere ascolti record durante la fascia oraria in cui il programma va in onda, stracciando la concorrenza.

La trasmissione ormai va in onda da oltre venti anni e durante l’arco di questo periodo, com’è giusto che sia, non sono di certo mancati i cambiamenti. Basti anche soltanto pensare che per qualche tempo non esisteva il trono Over e che il tutto è nato da una puntata di C’è posta per te.

L’ultimo cambiamento risale alla scorsa stagione, quando Maria ha scelto di unire ufficialmente i protagonisti del Trono Classico alle dame e cavalieri del parterre, ma questa sembrerebbe non essere l’unica modifica che vorrebbe fare la conduttrice. In quanto Amedeo Venza, noto influencer esperto di cronaca rosa e gossip, ha rivelato una succosa indiscrezione su Uomini e Donne.

Maria De Filippi rivoluziona Uomini e Donne: in arrivo un cambiamento inaspettato

Il noto influenzare è tornato a parlare del dating show di canale 5, rivelando che ci sarebbero importanti novità in corso. Novità che potrebbero cambiare ancora una volta le dinamiche del programma.

Se in un primo momento, prima che questa nuova stagione avesse inizio, Maria De Filippi aveva confidato di volere sul trono persone comuni, questa decisione sembrerebbe essere stata accantonata durante il corso dei mesi. In quanto, secondo Amedeo Venza, si starebbe lavorando all’edizione vip del dating show!

“È sempre più vicina e concreta l’idea dell’arrivo di Uomini e Donne in versione Vip!” ha annunciato l’esperto di gossip sul suo profilo Instagram, incuriosendo e non poco gli utenti della rete in merito a questa notizia sul programma di successo di canale 5. “Alcune donne dello spettacolo sono già state contattate per un colloquio” ha poi concluso, rivelando un altro dettaglio non da sottovalutare.

Venza, infatti, rivela che alcune donne appartenenti al mondo dello spettacolo sarebbero state contattate. Quindi, stando a queste parole, la redazione starebbe pensando ad una tronista donna. Oppure, proprio come la versione classica, ci saranno più tronisti completamente differenti da loro.

Uomini e Donne Vip arriverà presto sul piccolo schermo? Almeno per il momento la produzione del programma non ha ancora commentato tale indiscrezione, ma in rete questa voce circolava già da un po’ di tempo senza mai trovare alcuna smentita.