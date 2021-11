Uomini e Donne puntata 10/11/21, batosta pesantissima: lui in lacrime

A Uomini e Donne è arrivata la batosta. Le sue lacrime hanno emozionato il web dopo la delusione ricevuta in studio.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani, mostrando loro il continuo di quanto è accaduto ieri. Si parte subito con il botto, in quanto Maria De Filippi al centro dello studio chiama Ida e Diego.

I due stanno continuando la loro conoscenza, che prosegue a gonfie vele. Tant’è che la dama ha confidato in studio che lui va molto avanti con i progetti, mentre lei è più frenata viste le recenti delusioni, ma lui non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Anzi, vuole dimostrarle quanto sia realmente interessata a lei. Purtroppo però lo stesso lieto fine non c’è per la sua migliore amica Gemma Galgani.

Costabile ha chiuso la loro conoscenza a causa dei suoi continui dubbi e incertezze e per lui sono arrivate ben tre dame. Una di loro avrà catturato la sua attenzione?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Uomini e Donne puntata del 9/11/21: rivolta in studio, Gemma sconfitta

Lacrime amare per Samuele: brutto colpo a Uomini e Donne

Tra queste c’è una donna che ha colpito Costabile. Il suo nome è Fiorella. I due ballano insieme e il cavaliere è pronto a ricominciare a scrivere una nuova pagina del suo capitolo al Trono Over di Uomini e Donne.

Si passa al Trono Classico e Maria chiama al centro dello studio Roberta Giusti. Durante lo scorso appuntamento Luca aveva lasciato lo studio in lacrime perché ferito dal vederla sempre più vicina all’altro corteggiatore. Lei lo va a riprendere. I due si chiariscono e scatta anche il bacio.

Samuele non appena vede tale scena scoppia in lacrime, ma incassa il colpo e ne approfitta per dare una sorpresa, che conservava da tempo, alla tronista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Ricordate Giovanna Abate? Dopo Uomini e Donne, ecco chi c’è nel suo cuore

Maria racconta che la redazione ha avuto modo di parlare con Roberta per capire verso chi fosse orientata per un’eventuale scelta, ma lei è molto confusa. In quanto non sa chi scegliere perchè è presa da entrambi i ragazzi e loro sono totalmente diversi, rendendo il tutto ancora più complicato.

Maria però nota una strana espressione sul volto di Gemma Galgani e le chiede spiegazioni. La dama afferma di pensare a tutti i momenti con Costabile ed è profondamente dispiaciuta di come siano andate le cose. Tinì interviene e afferma che la colpa è soltanto sua per come sono andate le cose, visto che non fa altro che puntare il dito contro gli uomini che frequenta. Tirando in ballo anche il suo ex Giorgio Manetti, ma la dama sbotta al ricordare di nuovo quella storia.

Maria chiede a Costabile se Gemma è ancora in tempo a recuperare, ma lui risponde di essere molto determinato a non volerla più frequentare.