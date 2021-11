GF Vip daytime 10/11/21, confessioni sconvolgenti: il passato mai raccontato

Al GF Vip il passato non è mai passato. Dal concorrente di Alfonso Signorini arrivano nuove confessioni di cui nessuno era a conoscenza.

Il daytime del GF Vip parte con il botto con la conoscenza tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Il rapporto tra i due, che inizialmente sembrava potesse trasformarsi in qualcosa di più, è giunto al capolinea. In particolar modo dopo l’uscita infelice lui durante la scorsa diretta di lunedì sera quando le ha consigliato, per dirla alla buona, di andare da chi la tratta male perchè si meriterebbe soltanto questo.

Questa frase ha gelato tutti i concorrenti, che hanno provato a far capire al figlio di Patrizia Mirigliani che ha sbagliato, ma lui ribadisce che si è sentito illuso e preso in giro dall’ex ragazza di Non è la Rai. In quanto la mattina della puntata gli avrebbe detto di voler iniziare un qualcosa con lui al di fuori del programma per poi negarsi il tutto, ma Miriana porta in scena una versione totalmente differente, affermando di non aver mai detto una cosa del genere: “Una persona così non la voglio al mio fianco vicino a mio figlio“ ha confidato lei.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip, arrivano nuovi concorrenti? Signorini pronto ai colpacci

Il passato di Giucas Casella torna a galla: confessioni al GF Vip

Dopo la fine di questa conoscenza, si passa invece al passato di Giucas Casella. Il concorrente ha rivelato che da piccolo ha lavorato nel negozio di famiglia in cui svolgeva il ruolo di barbiere per poi mollare il tutto ed iniziare la sua carriera di illusionista dove ha viaggiato in lungo e largo. Il tutto è stato confidato dal diretto interessato ad Aldo Montano, che è rimasto strabiliato dalle sue confidenze: “Ho iniziato come fachiro la mia carriera“ ha raccontato Casella, mentre lo sportivo ascoltava il tutto con estrema attenzione ed interesse.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello vip, durissimo sfogo: volano stracci

Si passa poi alla conoscenza tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Lei, dopo essere venuta a conoscenza della lettera della madre di lui in cui l’attaccava per uno slang americano utilizzato da lei nei suoi confronti, è rimasta mortificata. Chiedendo più volte scusa al nuotare in quanto non aveva alcuna intenzione di offendere nessuno o tantomeno tirare in ballo il suo difficile passato.

Bortuzzo, però, d’altro canto ha provato a tranquillizzarla, rassicurandola che per lui non è cambiato assolutamente nulla e di provare a comprendere sua madre che al di fuori della casa più spiata d’Italia vede soltanto determinati contenuti e non sa tutto quello che accade tra loro.

Nonostante in un primo momento lui non sembrasse essere molto propenso in questo rapporto, ora sembrerebbe aver cambiato drasticamente idea e la loro conoscenza prosegue a gonfie vele.