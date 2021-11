By

La coppia vip del giorno è senza dubbio la più inaspettata! Il motivo? Ti stupirà! L’amore è il sentimento più profondo che esista, e per loro due le cose sono decisamente andate a gonfie vele, soprattutto per le ultime news.

La coppia di vip in questione è tra le più amate, ma in vista non c’è solo una novità che cambierà tutto, ma ce ne sono due! La prima era inevitabile, perché dopo tanto tempo di relazione, ce lo si aspetta un sì, ma la seconda lascia i fan senza parole, il motivo? Ecco i due sì più attesi del momento, dopo tanti no!

I vip sono i protagonisti dei gossip, questo è certo. Ciò che però sta sconvolgendo i fan è che le notizie di questa coppia sono del tutto inaspettate, una più dell’altra!

Di recente, sono diverse le news sui beniamini della tv, basta ricordare le fine della relazione lunga 7 anni per due amati vip! A volte, passa il tempo e le cose vanno male, ma del resto la vita è così. Gli eventi si susseguono inaspettati, a volte rivoluzionano tutto in positivo, altre in negativo, ma ciò che più conta è sapersi rialzare sempre!

I due vipponi, adesso vedrete come gli si addice benissimo questa etichetta, sono pieni di gioia, sia per il loro traguardo d’amore, che per il prossimo successo televisivo! La bomba è stata sganciata, i fan sono increduli.

Coppia Vip più amata torna con una novità inedita!

Se molti si dividono, altri sono più uniti che mai! Ha riscosso notevole successo l’ultima dichiarazione d’amore fatta in un siparietto molto simpatico, i fan sono rimasti piacevolmente contenti dalla simpatia del duo! Le novità non finiscono qui, infatti ecco un altro matrimonio in arrivo, e la proposta di lavoro più attesa!

Si tratta di Manuela Arcuri e Giovanni di Gianfrancesco, amata e famosa showgirl lei, un imprenditore di successo lui, cos’è successo? Inutile presentare l’attrice, perché è senza dubbio tra le più famose dive degli anni Novanta e Duemila, di cui ultimamente non si è sentito parlare molto, ma c’è un motivo.

Ha deciso di dedicarsi alla famiglia, cercando di essere presente in tutti i momenti più importanti della vita del loro figlio, il piccolo Mattia, che adesso è più un ometto di sette anni.

A raccontare tutto è l’aggiornatissimo settimanale di Alfonso Signorini, Chi. La coppia sta insieme da ben 11 anni, dopo essersi sposati in gran segreto a Las Vegas nel 2013, decidono di fare il grande passo in Italia.

La proposta è stata molto romantica, lui le ha chiesto di diventare sua moglie con un dedica nel cielo! Stavano visitando un terreno nel quale costruire un ipotetico castello, ma ad un tratto passa un aereo con su la scritta: “Manu vuoi sposarmi?”

Il matrimonio si farà, ma non finisce qui. Perché sempre al conduttore del Grande Fratello Vip, la nota showgirl rivela che le piacerebbe diventare un gieffina! Ha sempre rifiutato per stare al fianco della famiglia, ma adesso è arrivato il momento di dire due volte sì!