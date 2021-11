Gabriele Costanzo, figlio Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: un rapporto speciale

Gabriele Costanzo è il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo e con loro ha un rapporto davvero unico e speciale.

Gabriele Costanzo è noto al grande pubblico per essere il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Nonostante provenga da una delle famiglie più popolari del bel paese, dopo di tutto i genitori sono le colonne portanti del piccolo schermo degli italiani, Gabriele è piuttosto riservato e durante il corso di questi anni non ha mai rilasciato interviste o fatto apparizioni in tv.

Per questo motivo c’è una certa curiosità da parte dei telespettatori di conoscere qualche informazioni in più su di lui e sul bellissimo rapporto che ha con i genitori. Per questo motivo abbiamo ricercato tutto ciò che si sa sul figlio adottivo di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

Gabriele Costanzo: chi è il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Gabriele Costanzo è nato nel 1991, ha 30 anni attualmente, ed è stato adottato dalla famiglia di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo Show nel 2004. La coppia lo ha adottato quando aveva 13 anni e prima di quel momento ha trascorso tutta la sua infanzia all’interno di un orfanotrofio.

Gabriele, dopo aver conseguito il diploma, inizia fin da subito a lavorare alla Fascino, la società che produce i programmi di Maria De Filippi. Il suo ruolo è sempre stato molto variegato. Tant’è che si è occupato sia dei casting per quanto riguarda la scelta dei protagonisti del dating show di canale 5, ma anche del montaggio. Fino poi ad approdare nella redazione del programma di suo padre, il Maurizio Costanzo Show.

Per quanto riguarda la sua vita privata si hanno a disposizione pochissime informazioni. In quanto, proprio come i suoi genitori, è una persona molto riservata e tende pochissimo, se non per niente, a parlare di sé. Fino a qualche tempo fa era legato Francesca Quattrini, ma loro relazione è poi giunta al termine e Gabriele Costanzo sembrerebbe essere tornato single.