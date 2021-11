Isola dei Famosi, indiscrezione bomba: al posto di Ilary Blasi ci sarà lei?

Isola dei Famosi, al posto di Ilary Blasi chi ci sarà? L’indiscrezione bomba

L’Isola dei Famosi partirà a marzo, subito dopo la conclusione del Grande Fratello Vip. L’edizione dello scorso anno è stato un vero e proprio flop: nessun concorrente fenomenale, nessuna storia strappalacrime e soprattutto nessun litigio degno di nota.

I risultati previsti non sono arrivati e quindi serve qualcosa di nuovo nel reality show.

Una rivista importante, ha rivelato che molto probabilmente Ilary Blasi non condurrà nuovamente L’Isola dei Famosi.

Vediamo chi ci sarà al suo posto

Ilary Blasi all’Isola dei Famosi? Ci sarà lei al suo posto

La maggior parte delle persone avevano dato per scontato che con l’inizio de L’Isola dei Famosi avremmo visto Ilary Blasi a condurre, ma voci di corridoio dicono di no.

Il settimanale Nuovo Tv rivela l’indiscrezione bomba: Barbara D’Urso è la papabile conduttrice del reality show.

Non è ancora ufficiale, ma la nuova conduttrice potrebbe portare tanti ascolti alla rete televisiva.

Barbara ha dovuto rinunciare a Domenica Live e a Live – Non è la D’Urso nell’ultima stagione televisiva.

Questo non vuol dire affatto che la Mediaset non veda un futuro per lei.

La D’Urso ha un’ottima capacità nel portarsi a casa milioni di ascolti con ogni suo programma e pochi riescono ad eguagliarla.

La probabilità che la conduttrice venga presa per la conduzione de L’Isola dei Famosi è molto elevata.

Oltretutto, Barbara ha espresso il desiderio di tornare in prima serata.

Con la ripresa di Pomeriggio 5 durante il Covid, il programma ha dovuto prendere un tono diverso, ma adeguato alla narrazione della pandemia.

Dare la conduzione del reality show alla D’Urso vorrebbe dire dare il programma in mano alla conduttrice di punta.

Ma Ilary Blasi cosa ne pensa? La moglie di Francesco Totti non ha proferito parola, anche perché la notizia di Nuovo Tv si basa perlopiù su un ipotesi.

Ilary, nell’ultimo periodo, si è dedicata alla conduzione di Star in the star e non ha portato nessun ascolto elevato a casa.

Forse è proprio per questo che la Mediaset sta pensando di cambiarla: dopo ascolti flop dell’anno scorso e ora anche della sua ultima conduzione, i risultati non arrivano proprio.

Ilary Blasi o Barbara D’Urso? Chi condurrà la prossima edizione de L’Isola dei Famosi? Secondo Nuovo Tv, la seconda opzione, ma dovremmo aspettare ancora qualche settimana per scoprire la notizia ufficiale