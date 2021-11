Soleil Sorge blocca Francesca Cipriani al GF Vip: non avrebbe dovuto dirlo

Soleil Sorge ha bloccato Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip. Lo scivolone della concorrente durante la diretta di oggi è davvero imperdonabile.

Soleil Sorge, a causa di una frase infelice durante una discussione, è stata accusata di razzismo all’interno della casa del GF Vip da alcuni suoi compagni di viaggio. Per questo motivo, da quel momento, sta sempre molto attenta all’uso delle parole. Non solo le sue, ma anche quelle pronunciate dagli altri concorrenti di Alfonso Signorini.

Così non appena Francesca Cipriani ha fatto uno scivolone sui cinesi, l’ha subito ripresa. In quanto quello che ha pronunciato nella casa più spiata d’Italia, l’è sembrato davvero ingiusto e imperdonabile.

Francesca Cipriani rimproverata da Soleil Sorge al GF Vip: scivolone sui cinesi

Francesca Cipriani si è lasciata andare ad uno scivolone nelle scorse. L’esplosiva concorrente ha messo in guardia i suoi compagni di viaggio, chiedendo loro di non prendere come esempio la popolazione cinese. In quanto non farebbero altro che mangiare cani e gatti e che lei avrebbe visionato il tutto attraverso alcuni servizi realizzati da Le Iene.

Soleil Sorge è prontamente intervenuta, facendo notare alla Cipriani quanto sia profondamente sbagliato generalizzare. Soprattutto quando non si considera ciò che si fa personalmente, ma puntando il dito soltanto contro gli altri.

“Ma di cosa stai parlando Francy? Senza offesa, ma non si giudica un’altra cultura così” è intervenuta l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne senza peli sulla lingua. “Non giudicare così un popolo e la sua cucina, è tremendo“ ha aggiunto senza troppi giri di parole, invitando Francesca a fare molta attenzione al modo in cui pronuncia simili cose con una tale facilità.

“La cucina cinese è una delle più prelibate al mondo e quindi non dire che non sono un buon esempio. Perché ok che è tremendo quello che alcuni fanno ad animali che noi riteniamo domestici. Però è altrettanto brutto quello che noi facciamo ad animali che mangiamo, ad esempio il cavallo?” ha poi fatto notare, come riporta il portale Biccy. “Non si può giudicare gli altri e non farlo con il proprio paese” ha inviato poi a riflettere.

“Poi la crudeltà si condanna sempre“ ha concluso trovando l’appoggio di Katia Ricciarelli che è sembrata pensarla nello stesso identico modo. “Non si generalizza mai dicendo cose come ‘non prendiamoli ad esempio che loro mangiano i cani e i gatti’. Certe cose non si possono dire così con leggerezza generalizzando“ ha aggiunto.

Soleil Sorge ha rimproverato Francesca Cipriani e dopo di tutto era proprio lei di quella che l’avevano tracciata di razzismo per una frase infelice durante una lite con Ainett Stephens.