Uomini e Donne puntata del 9/11/21: rivolta in studio, Gemma sconfitta

A Uomini e Donne in studio c’è stata una vera e propria rivolta. Gemma Galgani non si aspettava una cosa simile.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento nuovo di zecca e come al solito ricco di colpi di scena.

Il primo tra tutti è che la conoscenza tra Gemma e Costabile è ufficialmente giunta al capolinea. La dama, seppur perplessa, aveva deciso di continuare la loro conoscenza, affermando di avere non pochi dubbi su di lei. Nonostante abbia fatto concrete azioni, come invitarla da lui dall’altra parte del mondo, ed anche parole d’amore, ma il tutto non è bastato.

Per Gemma non c’erano i presupposti ed in studio ha raccontato una versione della storia che non sembrerebbe corrispondere alla realtà dei fatti e per questo il cavaliere è arrivato al limite affermando che Tina Cipollari ha sempre avuto ragione sul suo conto e per questo non ha alcuna intenzione di continuare a conoscerla perché lei non è mai stata interessata a lui.

Costabile tronca con Gemma a Uomini e Donne

Gemma Galgani non ha potuto fare a meno di mostrare una certa delusione nei confronti del cavalieri e per ben due motivi. Il primo perchè ha affermato che non le va di passare per quella che non è e poi perchè trova ingiusto chiudere la conoscenza, nonostante lei non ne fosse convinta, scoppiando in lacrime in studio.

“Non sei stato leale nei miei confronti e il tempo mi darà ragione” ha tuonato lei negli studi Elios di Roma, ma il pubblico sembra essere tutto dalla parte di Costabile perché ha ampiamente potuto costatare quanto lui sia stato realmente interessato alla loro conoscenza, ma lei ha voluto buttare tutto al vento.

Gemma litiga con Tina e Gianni. I due opinionisti l’accusano di aver preso in giro il cavaliere in quanto non sarebbe mai stata interessata a lui perchè quando voleva realmente conquistare qualcuno si comportava in maniera totalmente differente rispetto a come ha trattato Costabile.