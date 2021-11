By

Come mangi la pizza? La risposta rivela chi sei veramente con questo semplice test

La pizza è Patrimonio Immateriale dell’Unesco e si tratta del piatto della tradizione napoletana per antonomasia.

Ha ben cento anni di storia alle spalle e la pizza è nota in tutto il mondo.

Il modo in cui mangiamo la pizza rivela chi siamo, come ogni azione che facciamo nella nostra quotidianità.

Il comportamento è la somma delle nostra azioni con le nostre scelte.

Il test della pizza serve proprio a conoscere se stessi. Il modo in cui mangi questo alimento rivela chi sei veramente.

Scopriamo come

Test della pizza: dimmi come la mangi e ti dirò chi sei

In questo test della pizza ti proponiamo cinque modi diversi per mangiare questo alimento. Riconosci il tuo metodo e leggi la risposta corrispondente alla scelta fatta.

Solo così puoi scoprire chi sei veramente.

Iniziamo il divertimento!

1) Mangi prima il centro e poi lasci la crosta

Se mangi così la pizza, significa che sei una persona che tende a rinunciare a ciò che gli propone la vita.

Tendi a non prenderle nemmeno in considerazione le cose che non ti piacciono o che sono troppo difficile ai tuoi occhi.

Proprio per questo dovresti cercare di migliorarti e imparare a prendere tutto quello che ti viene offerto, sia bello che brutto.

2) Mangi prima la crosta e poi il centro

Sei una persona che nella vita ha dovuto affrontare e superare molti momenti critici.

Le esperienza del tuo passato ti hanno segnata, ma hai imparato che se c’è una mansione che non hai voglia di fare, la esegui per prima così da toglierti il pensiero una volta per tutte.

La tua è un’ottima strategia per evitare di procrastinare: prima il dovere e poi il piacere!

3) Mangi la pizza come capita

Sei una persona che mangia la pizza come gli va in quel momento, senza uno schema abituale. Ciò rivela che sei una persona estroversa, imprevedibile e artistica.

Tu cambi spesso idea sulle cose, infatti chi ti circonda ha difficoltà a starti dietro e comprenderti.

Il tuo carattere è buono, ma cerca di esternare un po’ di più quello che ti frulla nella testa.

4) Tagli la pizza in parti uguali

Sei una persona metodica, precisa e razionale; non lasci proprio nulla al caso.

Devi avere sempre tutto sotto controllo e ogni cosa deve andare come la hai programmata.

Devi capire, però, che nella vita non sempre tutto va secondo i piani. Gli imprevisti possono capitare e devi imparare ad accettarli e a risolvere i problemi senza una crisi di panico.

5) Ripieghi la pizza e la mangi a morsi

Se utilizzi questo metodo per mangiare la pizza allora significa che sei una persona che è sempre di corsa, non hai mai il tempo di fare niente.

Hai tanta ansia dentro di te e perciò fai tutto velocemente per la paura di perdere tempo inutile.

Vivendo così, però, non riuscirai mai a goderti i momenti belli della vita. Ricordati che i piaceri della vita possono essere gustati solo un boccone alla volta. Non essere ingordo