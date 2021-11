Nicola Pisu delude al GF Vip. La conduttrice non perdona: “Deve essere responsabile”

Nicola Pisu ha deluso al Grande Fratello Vip dopo le dure parole a Miriana Trevisan. La conduttrice lo ha stroncato in diretta.

Nicola Pisu era entrato nel cuore di milioni di anni, che avevano apprezzato la sua spiccata sensibilità durante il corso della sua esperienza al GF Vip di Alfonso Signorini. Lo stesso pubblico però non ha potuto fare a meno di mostrare una certa delusione per quanto accaduto durante la diretta di ieri sera.

Il figlio di Patrizia Mirigliani ha esagerato nei confronti di Miriana Trevisan e nel non accettare la sua volontà di non voler trasformare la loro amicizia in qualcosa di più, ha dichiarato che lei si merita di essere trattata male dagli uomini. Un’uscita infelice che ha indignato non solo la diretta interessa, ma anche i suoi compagni di viaggio e Signorini che lo ha subito rimproverato.

La frase ha creato un certo malcontento anche al di fuori del programma e poche ore fa Federica Panicucci ha stroncato Nicola Pisu a Mattino Cinque, non mandole di certo a dire.

Federica Panicucci stronca Nicola Pisu a Mattino Cinque

Federica Panicucci non ha assolutamente apprezzato le parole utilizzate dal figlio di Patrizia Mirigliani nei confronti dell’ex ragazza di Non è la Rai e ci ha tenuto a specificare, durante il corso della diretta di Mattino 5, che nonostante la sua giovane età è giusto che si prenda tutte le responsabilità di ciò che ha detto. Anche perché Miriana ha un figlio piccolo a casa che segue il tutto con attenzione. Un dettaglio, questo, che non può essere ignorato da Nicola Pisu.

“Nonostante la giovane età ognuno deve essere responsabile di ciò che dice“ ha ricordato la conduttrice durante la messa in onda del suo programma di successo, in onda tutte le mattine su canale 5. “Soprattutto quando hai le telecamere accese 24 ore su 24 addosso a te” ha concluso, sottolineando come Pisu fosse a conoscenza del contesto in cui ha scelto di abitare durante il corso di queste settimane.