“Non riesco a non mangiare le unghie”: la regina del pop svela tutto

La Regina del pop rivela un segreto che è molto comune tra le persone: si mangia le unghie! Ebbene sì, anche lei che è contraddistinta dalla sua “aura iconica” ha dei difetti. Del resto, si tratta pur sempre di persone con proprie manie!

La Regina del pop più amata di tutte, ha dei vizi un po’ particolari, tra questi c’è proprio quello più comune, cioè quello di rosicchiarsi letteralmente le unghie della mano. Questo, sembra in parte avvicinarla ai suoi fan, perché al di là della fama e del successo, si tratta comunque di un essere umano, che sotto stress può compiere qualsiasi tipo di “gesto rituale” per esorcizzarlo. Nel suo caso, nessuno lo avrebbe mai detto perché è sempre perfetta!

La Regina del pop è meno distante dai suoi fan proprio per questo vizietto che persiste nel portare avanti. E’ anche vero che mani nessuno se ne era reso conto prima, perché si è sempre mostrata molto curata, quindi risulterebbe strano per chiunque, ma lo ha confessato lei stessa!

Non è l'unica a fare delle azioni del genere

Tra curiosità e verità, nella rubrica delle "Stranezze", c'è senza dubbio anche questa

La Regina del pop svela il segreto imbarazzante!

Alcune stranezze dei vip hanno dei risvolti da storie dell'orrore! In ogni caso, ognuno ha la sua, e certamente mangiarsi le unghie non è così strano, anzi rende più umana la Regina del pop!

Si sta parlando proprio di Britney Spears! Lei è un’icona degli anni Novanta e Duemila, sia per quanto riguarda la sua musica, che per il suo inimitabile e inconfondibile stile. Di recente, non ha passato un bel periodo per via delle diverse cause contro il padre che ha sfruttato la sua posizione, ma anche a causa di tutte le problematiche dovute al forte stress.

Infatti, la definizione corretta di ciò di cui soffre è onicofagia grave dovuta dal persistente e perenne stato di tensione vissuto dalla cantante nel corso degli anni.

Senza dubbio se si mangia le unghie è il minimo, visto la pressione fisica e psicologica che ha dovuto affrontare nella sua vita!