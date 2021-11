Che Dio ci aiuti 7, l’addio è sempre più vicino: clamorosa indiscrezione

Che Dio ci aiuti 7, un fondamentale personaggio dell’amata serie tv di Rai 1 potrebbe clamorosamente lasciare. L’attrice sempre meno presente

C’è grande attesa per la prossima stagione di “Che Dio ti aiuti”, la popolare fiction di Rai 1 ambientata nel Convento degli Angeli. Dopo il grande successo della sesta edizione, è ufficialmente in arrivo anche la prossima, che andrà in onda il prossimo anno. Tuttavia, il nuovo appuntamento con le simpatiche suore vedrà molti cambiamenti, alcuni dei quali saranno radicali e che potrebbero spiazzare il pubblico.

C’è da registrare il già sicuro addio di Diana Del Bufalo, che pur non essendo tra le protagoniste, ricopriva il ruolo di un personaggio importante. Ma le novità non finiscono qui, perché in bilico c’è anche la partecipazione di Francesca Chillemi, attualmente impegnata in un’altra serie, “Viola come il Mare” e la cui partecipazione a “Che Dio ci aiuti” non è sicura.

Che Dio ci Aiuti 7, la clamorosa indiscrezione sull’attrice più amata

Ma un altro possibile addio sarebbe ancora più clamoroso. Secondo “DiPiù tv” a lasciare potrebbe essere la protagonista principale, il “volto” della fiction: vale a dire Elena Sofia Ricci. Come riporta la rivista, l’attrice – che sta comunque prendendo parte alle riprese della settima stagione, avrebbe chiesto e ottenuto di comparire di meno. Quindi meno scene da girare a partire da gennaio 2022 (quando inizieranno le riprese) e un preambolo che pare essere quello di un addio.

Cosa significa questo disimpegno dell’attrice? La Rai avrebbe fatto sapere che la sua partecipazione è confermata, ma resta il dubbio sul futuro. Un’uscita di scena di Elena Sofia Ricci sarebbe clamorosa, anche se – per fortuna – Valeria Fabrizi è sicuramente confermata e per ora il pubblico si consola con questa certezza.